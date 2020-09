Ücretsiz Railway Empire ve Where the Water Tastes Like Wine'ı Kaçırmayın

Epic Games, dijital oyun mağazası üzerinden iki oyunu daha kullanıcıları ile buluşturuyor. Ücretsiz Railway Empire ve Where the Water Tastes Like Wine, bir hafta süreyle indirilebilir oldu. Önümüzdeki haftanın oyunu ise Stick It To The Man! olarak belirlenmiş.

Ücretsiz Railway Empire ve Where the Water Tastes Like Wine Fırsatı!

Bu hafta menümüzde macera, simülasyon ve strateji oyunları bulunuyor. Bu türlere ilgi duyan bir oyuncuysanız, sizi mest edeceklerini tahmin ediyoruz. Ancak mağazaya geçmeden önce, gelin bu oyunların detaylarına hep birlikte göz atalım.

Railway Empire

Simülasyon ve strateji türlerini seviyorsanız, Railway Empire tam size göre diyebiliriz. 1830 yılının Birleşik Devletler topraklarında geçen Railway Empire oyununda, kırk farklı model treni ve demiryolu istasyonları alarak veya üreterek, binaların, tesisterin ve turistler için ilgi odağı olmanın devamlılığını sağlayarak en geniş demiryolu ağını oluşturmaya çalışacak rekabette en önde yer almayaca çalışacaksınız. Tabii ki bunu yaparken, yeterli hizmeti sunabilmek için eleman alma ve iş gücünüzü yönetmeniz de gerekecek.

Ne var ki zirveye sadece inşa ve araştırma yaparak ulaşamazsınız. Üç zengin iş adamına karşı hayatta kalabilmek için, rakiplerinize saldırırken, baskınlar ile sabotaj gerçekleştirirken ve endüstriyel casusluk yaparken bir yandan da amansız taktikler de uygulamanız gerekecek.

Where The Water Tastes Like Wine

Where The Water Tastes Like Wine, 2B görsellik ile 3B harita tasarımını bir araya getiren ve seyahat, hikaye paylaşımları ve hayatta kalmaya dayalı bir hikaye anlatımlı macera oyunu.

Çöküş dönemindeki Birleşik Devletler boyunca ilerleyecek ve anlatacak hikayesi olan yabancılar ile karşılaşacaksınız. Gireceğiniz etkileşimler ile eşsiz hikayeler öğrenecek ve sonradan bunları tekrardan anlattırarak yeni etkileşimleri açabileceksiniz.

Oyun içi hikayeler, aynı zamanda senaryo boyunca ilerlemenizi sağlayacak kredi yerine de geçecek. Hikayeleri her bir karakterin farklı gereksinimi ile eşleştirmeniz mümkün olacak ve eşleştirmeyi doğru yapmanız durumunda da hem karakterlerin gerçek yanları hem de yaşamları hakkındaki bir şeyi ortaya çıkartacak.

Eğer Into the Breach hoşunuza gitmişse, 17 Eylül 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacaklar.