Ücretsiz Rocket League Çıkış Tarihi Duyuruldu

Çıkışı ile kısa sürede popüler olan, zaman geçtikçe de daha fazla oyuncuyu etkisi altına alan Rocket League oyununun bu ay itibarıyla aktif oyuncu sayısını da bir hayli katlayacağına hiç şüphe yok. Temmuz ayı içerisinde sürpriz bir açıklama yapan Psyonix, oyunun artık ücretsiz olacağını duyurmuştu. Bugün de beklenen duyuru yapıldı. İşte ücretsiz Rocket League çıkış tarihi!

Ücretsiz Rocket League Yakında Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde de ücretsiz versiyonundan ilk detayların paylaşılmasının ardından geliştirici stüdyo, resmi tarih duyurusunu da nihayetinde yaptı. Takviminizden 23 Eylül 2020 tarihine bir işaret koyun.

Daha önceden de açıklandığı üzere Steam üzerinden Rocket League satın almış olan kullanıcılar, oyuna erişim sağlamaya devam edebilmelerinin yanı sıra yayınlanacak olan güncellemelerin tamamından da faydalanabilecekler.

Hazır güncellemeden bahsetmişken, yarın Rocket League için yeni bir güncelleme daha yayınlanacak. Yeni güncelleme sayesinde çapraz platform desteği getiriliyor. Bu sayede kullandığınız platformunuzdaki Rocket League ile Epic Games Store hesabınızı birbirine bağlayabilecek ve platformlar arası ilerleme, paylaşımlı envanter ve oyuncular arası takas mümkün olabilecek.

Dahası ise halihazırda oyuna sahipseniz ve Legacy Status için uygun konumdaysanız, Altın Evren Takviyesi, "Est. 20XX" Oyuncu Pankartı, Rocket League imzalı indirilebilir içerikler ve dahası envanterinize eklenecek. Sevdiğiniz bir üreticiyi artık destekleyecek olmanın yanı sıra Hızlı Sohbet komutları, özel karşılaşmalarda Heatseeker, takas için geniş eşya havuzu, yeni bot zorluğu, yeni Merc Hitbox, Rocket League X Monstercat Remixes, güncellenmiş menü ve başarımlar için değişiklikler de hayata geçirilecek.

Psyonix, ücretsiz Rocket League sonrasında ne gibi yeniliklerin olacağını konusunda da önemli detaylar paylaştı. Bunlardan en önemlisi ise oyunu 23 Eylül - 23 Ekim 2020 tarihleri arasında kütüphanenize eklemeniz durumunda 60 TL değerinde bir Epic Games Store kuponu hediye edilecek. Bu kuponu, her zaman olduğu gibi 79.99 TL ve üstü satın alımlarınızda kullanabileceksiniz. Ayrıca oyunu indirip de oynamaya başlamanız durumunda, Sun Ray Takviyesi ve Hot Rocks İzi olmak üzere iki yeni eşya envanterinize eklenecek.

Dahası ise Season 1, rekabate dayalı turnuvalar, oyun genelinde deneyim puanı ve eşyalar kazanabileceğiniz meydan okumalar, içeriğinde Endo, Gaiden lastikleri, Neo-Thermal takviye, Friction İzi ve 500 kredi olan Endo Başlangıç Paketi ve Jager 619, Apparatus lastikleri Toon Goal Patlaması ve 1000 kredi bulunan Jager Pack içerikleri de hem yeni hem de deneyimli oyuncuların beğenisine sunulacak.