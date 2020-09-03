Ücretsiz Rocket League Detayları Paylaşıldı

Geliştirici stüdyo ücretsiz Rocket League hakkında yeni detayla paylaşmaya devam ediyor. Bu haberimizde, oyunun ücretsiz hale gelişinin ardından ne gibi değişikliklerin yaşanacağını ve yeniliklerin getirileceğini sizlere aktaracağız.

Temmuz ayında Psyonix tarafından yapılan duyuru ile Rocket League oyununun oynaması ücretsiz hale geleceğini duyurmuştu. Bu da, arabalarla futbol oynama deneyimi sunan video oyununu herhangi bir ücret ödemeksizin dijital mağaza üzerinden indirerek oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Ücretsiz Rocket League Ne Gibi Yenilikler Getirecek?

Dahası ise Steam mağazasından kaldırılacak olan Rocket League, PC platformunda artık sadece Epic Games Store üzerinden oyunculara sunulmaya devam edilecek. Eğer oyunu Steam mağazasından almışsanız, endişelenmenizi gerektirecek bir durumun olmadığını söyleyelim. Öyle ki hem oynamaya devam edebileceksiniz, hem de hazırlanan güncellemeler eş zamanlı olarak Steam versiyonu için de yayınlanacak. Diğer bir deyişle herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacak.

Bugün itibarıyla geliştirici Psyonix, ücretsiz Rocket League hakkında ek yeni detaylar paylaştı. Resmi sayfa üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa stüdyo, rekabete dayalı sezonlar, turnuvalar ve Rocket Pass aynı programı takip edecekmiş. Bu, oyunun ücretsiz hale gelmesi ve eş zamanlı olarak başlayacak olan birinci sezon ile hayata geçirilecek.

Geliştirici stüdyo, Rocket League oyununun ücretsiz olmasından sonra Grand Champion kendi içerisinde Grand Champion 1, Grand Champion 2 ve Grand Champion 3 olarak üçe ayrılacak ve yerleştirme maçlarına bağlı olarak halihazırdaki Grand Champion mertebesine ulaşmış olan oyuncular Grand Champion 1 olacağını söylüyor. Ayrıca ulaşılabilecek en üst rekabetçi mertebesi ise Supersonic Legend olacakmış. Grand Champion ve Supersonic Legend mertebeleri, ilk sezonun sona ermesinin ardından oyunculara hem kendilerine özgü ödüller hem de unvanlar sunacaklar.

Rocket League ücretsiz olduktan sonra oyunla ilk kez tanışacak olan oyuncuları bir eğitim bölümü karşılaşacak ve ekran göstergeleri ve kontrol düzeni öğretilecek. Yeni oyuncular aynı zamanda New Driver Challenges ile de karşılaşacaklar. Burada çeşitli görevleri yerine getirmeleri durumunda, ana oyunda bulunmuş olan eşyaların kilidini açabilecekler.

Son olarak, ücretsiz Rocket League PlayStation Plus veya Nintendo Switch Online aboneliği gerektirmeyek ama Xbox One kullanıcılarının Xbox Live Gold aboneliğine ihtiyaçları olacak. En azından şimdilik.

Dahası ise Rocket ID artık Epic Friends olacak ve Rocket ID ile edindiğiniz arkadaşlarınız Epic Friends tarafına aktarılacak. Bununla birlikte yeni hızlı sohbet mesajları, Heatseeker'ın özel maçlarda oynanabilir olması, yapay zeka oyuncular için Rookie altı zorluk seviyesi ve Solo Standard Playlist'in Competitive Season 14'ü takiben kaldırılacak olması gibi yenilikler de ilerleyen zamanlarda hayata geçirilecek.