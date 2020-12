Ücretsiz Seven: Enhanced Edition fırsatını kaçırmayın. Açık dünya temasına sahip olan Seven: Enhanced Edition’a ücretsiz olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var çünkü oyun, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Humble Bundle tarafından sunulan kampanya ile ilgili detaylar haberimizde.

Ücretsiz Seven: Enhanced Edition Oyunu Nasıl Alınır?

Ücretsiz Seven: Enhanced Edition oyununu almak için kısıtlı zamanınız bulunuyor. Bu sebepten dolayı oyunu almak için acele etmelisiniz. Kampanya yarın akşam sona erecek. IMGN.PRO ve Fool's Theory iş birliğinde geliştirilen rol yapma oyunu türündeki Seven: Enhanced Edition’a ücretsiz olarak sahip olabilmek için ilk olarak Humble Bundle sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Daha sonra Humble Bundle hesabınız ile giriş yapın.

Oyunun Humble Bundle sayfasında yer alan “Get The Game” butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından “GET IT NOW” butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde oyunun kodu Humble Bundle hesabınıza eklenecektir. Koda erişmek için sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklamanız ve hemen ardından açılan pencere üzerinden “Library” kategorisine tıklamanız gerekiyor.

Oyunun GOG sürümü ücretsiz verildiğinden dolayı açılan sayfa üzerinden “Link your GOG account and claim” yazısına tıklamalısınız. Bu işlemin ardından “Link GOG Account” butonuna tıklayın ve yeni sekmede açılan web site üzerinden GOG hesabınıza giriş yapın. Daha sonra tekrar “Library” kategorisini açın ve “Redeemed to GOG account” yazısına tıklayın. Böylece oyun GOG kütüphanenize eklenecektir.

Gizlilik, aksiyon ve macera ögelerinin yer aldığı Seven: Enhanced Edition, izometrik kamera bakış açısına sahip. Paylaşılan önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda video oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için 8 GB RAM, GeForce GTX 970 4 GB veya AMD Radeon R9 290 4 GB ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Seven: Enhanced Edition Minimum Sistem Gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 8.1, Windows 10 (64 bit)

• İşlemci: Intel Core i5-2400, AMD FX-8320

• Bellek: 4 GB RAM

• Ekran Kartı: GeForce GTX 660 2 GB, AMD Radeon 7850 2 GB

• DirectX: Sürüm 11

• Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

• Depolama Alanı: 10 GB kullanılabilir alan

Seven: Enhanced Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

• İşlemci: Intel i7-2600K, AMD FX-8350

• Bellek: 8 GB RAM

• Ekran Kartı: GeForce GTX 970 4 GB, AMD Radeon R9 290 4 GB

• DirectX: Sürüm 11

• Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

• Depolama Alanı: 10 GB kullanılabilir alan