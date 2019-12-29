Ücretsiz Shadow Tactics: Blades of the Shogun Fırsatını Kaçırmayın

Epic Games Store mağazasının yeni ücretsiz oyunu Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Gerçek zamanlı taktiğe dayalı oyunları seviyorsanız bu oyunu kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

1615 yılının Japonya topraklarında geçen oyunun konusuna göre Shogun Japonya yönetimini ele geçiriyor ve ülkeye barışın hakim olmasını sağlıyor. Bu durumun sürekliliğinin olması adına beş kişilik bir grup oluşturuyor.

Gruptaki her bir karakterin kendi dinamikleri ve başa çıkmak zorunda olduğu bir şeytan var. Haliyle her bir görev için doğru karakteri seçmeniz ve en iyi şekilde kullanmanız gerekecek. Devasa kaleler, karlı dağ manastırları ve gizli orman kampları gibi yerlerden geçecek olan hikaye görevleri boyunca bu karakterler arasındaki arkadaşlık ve güven duygusu daha da gelişecek ve daha etkili bir ilerleyiş sağlamanız mümkün olacak.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun, TSİ 18:00'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz ve buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacak.

Bu oyunun Steam üzerinden 2 Ocak 2020 tarihine kadar %75 indirimle 14.75 TL'ye satılacağını söyleyelim. Shadow Tactics Digital Collector's Edition ise %71 indirimle 20.75 TL'ye satın alınabiliyor. Koleksiyoncu sürümünün içeriğinde oyunun resmi müzik albümü, sanat kitabı ve strateji rehberi bulunuyor.