Ücretsiz Sonic The Hedgehog 2 Fırsatını Kaçırmayın!

Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan SEGA, 60. yıl dönümü nedeni ile oyunculara Sonic The Hedgehog 2 isimli video oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Bir dönemin en popüler video oyunları arasında yer almayı başaran Sonic The Hedgehog 2 Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki, Ücretsiz Sonic The Hedgehog 2 oyununa nasıl sahip olunur? SEGA tarafından kısa süreliğine ücretsiz olarak sunulan video oyunu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Ücretsiz Sonic The Hedgehog 2 Nasıl İndirilir?

SEGA tarafından geliştirilen Sonic The Hedgehog 2, ilk olarak 1992 yılında satışa sunulmuştu. Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başaran video oyunu, 2011 yılında popüler dijital oyun mağazası Steam'e eklenmişti. SEGA firmasının en popüler video oyunları arasında yer alan Sonic The Hedgehog 2'de Dr. Ivo Robotnik, yedi kaos zümrütünün gücü sayesinde dünya geneline hakim olmanın planlarını yapıyor.

Dr. Robotnik, dünyaya hakim olmak için yaptığı plan kapsamında hayvanları kaçırarak robotlara çeviriyor. Sonic ve arkadaşı Tails, insanlar için büyük bir tehlike oluşturan yedi kaos zümrütünü toplamaya ve hayvanları kurtarmaya çalışıyor. Sonic karakterini kontrol edeceğimiz video oyununda çeşitli zorluk seviyelerine sahip olan parkurları tamamlamaya çalışacağız. 2 boyutlu bir yapıya sahip olan oyun platform türüne sahip.

Steam üzerinden 10 TL fiyat etiketi ile satılıyordu. 60. yıl dönümünü kutlayan şirket, bu sebepten ötürü Sonic oyununu kısa süreliğine ücretsiz yaptı ve diğer Sonic oyunlarında da ciddi indirim uyguladı. Peki, ücretsiz Sonic The Hedgehog 2 nasıl indirilir? SEGA'nın popüler oyununu ücretsiz olarak indirmek için ilk olarak Steam hesabına ihtiyacınız bulunuyor. Bu sebepten ötürü Steam hesabınız yoksa hemen bir Steam hesabı oluşturmanız gerekiyor. Video oyununa ücretsiz sahip olmak için aşağıda yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

• İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam istemcisini açın ve hemen ardından açılan pencere üzerinden Steam üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

• Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Sonic The Hedgehog 2 sayfasını açın ve hemen ardından yeşil renkli "Hesaba ekle" butonuna tıklayın.

• Video oyunu "Hesaba ekle" butonuna tıkladıktan sonra Steam kütüphanenize eklenecektir. Steam kütüphaneniz üzerinden ücretsiz Sonic The Hedgehog 2 oyununu bilgisayarınıza indirebilir ve oynayabilirsiniz. Oyunu bilgisayarınıza indirebilmeniz için depolama alanınızda 50 MB kullanılabilir alanın olması gerektiğini belirtelim.