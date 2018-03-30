Ücretsiz Spec Ops: The Line Fırsatını Kaçırmayın!

Bugüne kadar dağıttı ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Humble Bundle, yeni kampanyasıyla oyuncuların karşısına çıktı. Yeni kampanyanın duyurusu ise ücretsiz Spec Ops: The Line dağıtılarak yapılmaya başlandı.

2010 yılında faaliyete geçen Humble Bundle, çeşitli yardım kuruluşlarına destek sağlamak için hayatına başlamıştı. Birkaç oyunu bir araya getirerek hazırladıkları paketleri, 1 dolar gibi çok düşük ücretlere satarak, yardım kuruluşlarına gelir sağlamaya çalışan internet sitesi, birkaç yıl önce herkes tarafından bilinir hale gelmişti.

Özellikle ücretsiz oyun kampanyalarıyla bilinirliğini katlayan Humble Bundle, bugün itibarıyla Spec Ops: The Line isimli oyunu iki gün boyunca ücretsiz olarak dağıtacağını açıkladı. Önümüzdeki iki gün içerisinde internet sitesine giren ve hesap açan kişilerin, herhangi bir ücret ödemeden Spec Ops: The Line’ın Steam koduna sahip olacakları belirtilirken, bunu yapabilmek için gereken tek detayın Humble Bundle hesabı olduğu söylendi.

Ücretsiz olan Spec Ops: The Line ise 2012 yılında Yager tarafından geliştirilmiş ve 2K Games tarafından dağıtılmıştı. Üçüncü kişi bakış açılı bir nişancı oyunu olan Spec Ops, Dubai’de geçen bir savaşı anlatırken sadece askerler ve çatışma yerine işin psikolojik tarafına değinmesi sebebiyle oldukça beğenilmişti. Özellikle bombalama sahnesiyle oyuncuların aklından çıkmayan bölümlere sahip olan yapım, oynayan herkesten tam puan almayı başarmıştı.