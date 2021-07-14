Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok ile dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify arasında önemli bir iş birliği gerçekleşti. Gerçekleşen iş birliğine göre TikTok kullanıcılarına 3 aylık ücretsiz Spotify premium fırsatı sunuldu.

Ücretsiz Spotify Premium Nasıl Alınır?

İlk olarak 2016 yılında kullanıma sunulan ve kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe sahip olan TikTok'u kullanan kişiler için önemli bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında TikTok kullanıcıları 3 aylık Spotify Premium'a sahip olabilecek.

TikTok ile Spotify arasında gerçekleşen iş birliği kapsamında Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'nın 7 ülkesindeki TikTok kullanıcıları Spotify Premium hizmetinden 3 ay boyunca ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Kampanya İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Polonya ve Türkiye'deki 18 yaş üstü TikTok kullanıcılarını kapsıyor. Kampanyadan yararlanabilmek için daha önce Spotify Premium aboneliğine sahip olmamanız gerektiğini belirtelim. Söz konusu şartlara sahip olan kullanıcılar, 3 aylık premium üyeliğini kullanabilmek için bir kod alacak.

TikTok kullanıcıları, iş birliği kapsamında uygulamadaki "Sizin İçin" ve "Keşfet" bölümünden, profil sayfasının sol üst köşesinde yer alan TikTok Ödüller seçeneğinden ya da Spotify sayfasını aratarak teklife ulaşabilir.

TikTok Avrupa Büyüme Başkanı David Nunez, yaptığı açıklamada, "TikTok; insanların müzikle birlikte içerik oluşturma ve etkileşim kurma biçiminin merkezinde yer alan, sürükleyici bir deneyim. Spotify Premium, topluluğumuza tanıdıkları sanatçılardan ve parçalardan daha fazla keyif almalarına yardımcı oluyor" dedi.

Spotify Başkan Yardımcısı ve Premium İş Geliştirme Birimi Küresel Başkanı Marc Hazan, "Spotify, sanatçıları ve dinleyicileri daha önce mümkün olmayan bir şekilde birbirine bağlayarak keşif ve ilhamla hareket eden çeşitli müzik hayranları topluluğudur" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Farklı ülkelerdeki uygun TikTok kullanıcılarına, sevdikleri tüm müzik ve podcast'lere her zaman, her yerde erişim sunmaktan dolayı çok mutluyuz. TikTok'un coşkulu ve büyüyen kullanıcı tabanını Spotify Premium'un reklamsız ve çevrimdışı dinleme gibi birçok avantajıyla tanıştırmaktan da gurur duyuyoruz."

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