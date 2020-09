Ücretsiz Spotify Sürümüne Çevrim Dışı Müzik Dinleme Özelliği Geliyor

Dijital müzik platformu denildiğinde akla ilk gelen isim olan Spotify'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yaparak Spotify'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği ortaya çıkardı. Premium kullanıcılarına sunulan çevrim dışı müzik dinleme özelliği ücretsiz sürümüne sahip olan kullanıcılar için de gelecek ancak bu özellik sınırsız olmayacak. Ücretsiz Spotify sürümüne gelecek çevrim dışı müzik dinleme özelliği ile ilgili detaylar haberimizde.

Ücretsiz ve premium olmak üzere iki üyelik türü sunan Spotify'ın ücretsiz sürümünde bazı özellikler yer almıyor. Bu sebepten ötürü ücretsiz sürüme sahip olan kullanıcılar, premium sürümde sunulan özellikleri kullanamıyor. Görünüşe göre Spotify, ücretsiz sürümde premium sürümün özelliğini kısıtlı bir şekilde sunarak abone sayısını arttırmayı hedefliyor.

Jane Manchun Wong, tersine mühendislik yaparak Spotify'ın ücretsiz sürümde günlük 30 dakika ile sınırlı olmak üzere çevrim dışı dinleme özelliği sunacak. Jane Manchun Wong, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Her gün internet olmadan 30 dakika boyunca müzik dinleyebilirsin. Mobil veri ve Wi-Fi gerekmiyor" yazısının yer aldığı bir görsel paylaştı. Söz konusu özellik, premium kullanıcılarına sınırsız olarak yani herhangi bir süre kısıtlaması olmadan sunuluyor.

Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarılan özellik sayesinde ücretsiz kullanıcılar, çok sayıda kullanıcı tarafından sevilen özelliği deneyimleme olanağına sahip olacak. Böylece Spotify, premium abone sayısını da artırabilecek. Spotify'ın ücretsiz sürümünde çevrim dışı dinleme özelliğinin ne zaman yer alacağı ise henüz bilinmiyor.

Spotify'ın ücretsiz sürümünde 30 dakika ile sınırlı olmak üzere çevrim dışı dinleme özelliğinin sunulması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Popüler dijital müzik platformunun ücretsiz kullanıcılar için sunacağı özellik hakkında düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD