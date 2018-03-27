Ücretsiz The Darkness II Fırsatını Kaçırmayın!

Piyasaya sürülmüş en ilginç oyun serilerinden bir tanesi olan The Darkness’ın ikinci oyunu The Darkness II, Humble Bundle isimli internet sitesi üzerinde bir süreliğine ücretsiz oldu.

Starbreeze Studios tarafından geliştirilen ve 2K Games tarafından yayınlanan The Darkness, 2007 yılında piyasaya sürülmüş ve hatırı sayılır bir satış başarısı yakalamıştı. Digital Extremes’in yaptığı ve yine 2K Games tarafından yayınlanan The Darkness 2 ise 2012’de oyuncularla buluşmuş, en az ilk oyun kadar sevilmişti.

Mafyanın içine düşmüş Jackie Estacado isimli bir karakteri yönettiğimiz ilk oyunda, Uncle takma isimli biriyle mücadele ederken girmek zorunda kaldığımız bodrum katında, Darkness adı verilen şeytani yaratıkla karşılaşıyorduk. Güçlerini Jackie aktaran bu şeytani güç, karakterimize olağanüstü yetenekler kazandırdığı gibi sırtından iki yılan benzeri canlının çıkmasına da sebep oluyordu. İkinci oyundaysa yine silahları elimize alıyor ve çatışmalara giriyorduk; ancak bu sefer Darkness’dan bize yadigâr kalan iki yılansı yaratığı kontrol edebiliyor ve onun yardımıyla düşmanlarımızı seri şekilde ortadan kaldırıp yolumuza devam edebiliyorduk.

Her ne kadar 2018 için görsel anlamda geri kalsa da hala oynanabilir seviyede olan The Darkness II ise Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Sadece birkaç günlüğüne geçerli olan kampanya kapsamında, Humble Bundle üzerinden üyelik açan kullanıcılara, oyunun Steam kodunun hediye edileceği açıklandı.