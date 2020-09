Ücretsiz The Division 2 Hafta Sonu Etkinliği Duyuruldu

Eğer önceki Bedava Hafta Sonu etkinliklerini kaçırmışsanız, ücretsiz The Division 2 fırsatı bir kez daha karşınızda. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan etkinliği kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Tom Clancy’s The Division için devam oyunu niteliğinde geliştirilmiş olan The Division 2, her ne kadar beklenen açılışı pek yapamamış olsa da, sonradan yayınlanan ek içerikler ile epey toparlamıştı. Ne var ki halen Ubisoft için ticari bir başarısızlık örneği olma özelliğini koruyor. Geliştirici Massive Entetainment ise oyuna olan desteğini tam gaz devam ettirirken, bir yandan da oyuncu kitlesini genişletmeye çalışıyor.

Yeniden Ücretsiz The Division 2 Oynama Fırsatını Kaçırmayın!

Fransız yayıncı The Division 2 için ilk olarak Ekim ve son olarak da Şubat ayı içerisinde bir Bedava Hafta Sonu etkinliği ile karşımıza çıkmıştı. Yani bu, üçüncü olacak. 24 Eylül 2020 Perşembe günü yani yarın TSİ 11:00 - 28 Eylül 2020 Pazartesi günü TSİ 18:00 sıralarında gerçekleşecek olan Bedava Hafta Sonu, PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarını kapsayacak. Xbox One sahiplerinin çevrimiçi oynayabilmeleri için Xbox Live Gold aboneliklerinin olması gerekiyor.

Ubisoft tarafından verilen bilgiye bakılırsa, herhangi bir kısıtlama olmaksızın içeriğin tümüne erişim sağlayabileceksiniz. Tam sürüme geçiş yapmaya karar vermeniz durumunda, kaydettiğiniz ilerlemeniz de eksiksiz olarak aktarılacak. Eğer ilk Bedava Hafta Sonu etkinliğine de katılmışsanız, kaydettiğiniz ilerlemenizden devam edebilmeniz mümkün olacak. Tam sürüme makul bir fiyattan geçiş yapabilmeniz için de % 85’e varan indirim kampanyalarının olduğunu da söyleyelim. Bu kampanyalara ek içerikler de dahil edilmiş durumda.

The Division 2 Konusu

Tom Clancy's The Division oyununun devamı olan ikinci oyunda, bu defa başkent Washington D.C.'ye gidiyoruz. New York şehrinde yaşanan felaketin aylar sonrasındaki bir zamanda geçecek olan Tom Clancy's The Division 2 oyununda, ajanlar olarak görevimiz şehri içinde bulunduğu durumdan kurtarmak olacak. Tabii ki bu esnada Black Tusk, Hyenas, Outcasts ve True Sons gibi birbirinden tehlikeli topluluklar ile mücadele etmek durumundayız.