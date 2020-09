Ücretsiz The Division Fırsatını Kaçırmayın!

Ubisoft, açık dünya temasına sahip çok oyunculu odaklı TPS oyunu The Division'ın PC sürümünü kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Steam'de 135 TL fiyat etiketi ile satışta olan The Division şu anda Uplay platformunda ücretsiz olarak erişebilir durumda. The Division'a ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var zira kampanya 8 Eylülde sona erecek. Ücretsiz The Division fırsatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Ücretsiz The Division Oyununa Nasıl Sahip Olunur?

Massive Entertainment tarafından geliştirilen Tom Clancy’s The Division, 2016 yılında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Açık dünya temasına sahip olan Tom Clancy’s The Division, çok başarılı atmosfer ve oynanış sistemi ile keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.

Ubisoft, aldığı karar neticesinde Tom Clancy’s The Division'ın PC sürümünü kısa süreliğine ücretsiz yaptı. Ücretsiz oyun kampanyası 8 Eylül saat 11.00'e kadar devam edecek. The Division'a hızlı ve pratik bir şekilde ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Peki, Tom Clancy’s The Division ücretsiz olarak nasıl alınır?

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Tom Clancy’s The Division'a ücretsiz olarak sahip olabilmek için Ubisoft hesabınızın olması gerekiyor. Eğer Ubisoft hesabınız yoksa Ubisoft'un web sitesi üzerinden hemen bir hesap oluşturun.

The Division kampanya sayfası üzerinden "PC" butonuna tıklayın ve hemen ardından hesabınıza giriş yapın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra video oyunu Uplay kütüphanenize eklenecektir. Uplay programı bilgisayarınızda yüklüyse "Uplay'i Başlat" butonuna tıklayarak Uplay'i açabilir ve video oyununu indirmeye başlayabilirsiniz.