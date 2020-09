Ücretsiz The Tomorrow War Fırsatını Kaçırmayın!

CrioLand tarafından 27 Ekim 2006 tarihinde geliştirilen uzay simülasyonu türündeki The Tomorrow War kısa süreliğine ücretsiz oldu. The Tomorrow War oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmek için elinizi çabuk tutmanızda fayda var çünkü kampanya kısa süre sonra sona erecek. Ücretsiz The Tomorrow War fırsatı ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Ücretsiz The Tomorrow War Nasıl İndirilir?

27 Ekim 2006 tarihinde PC platformuna çıkışını gerçekleştiren The Tomorrow War, ünlü Rus yazar Alexander Zorich tarafından yazılan roman üçlemesinden uyarlanan bir uzay simülasyon oyunudur. İki güçlü imparatorluğun galaksiler arası savaşına odaklanan video oyununda oyuncular, Birleşik Dünya İmparatorluğu ile Konkordia imparatorlukları arasındaki çatışmasının farklı aşamalarına tanık olacak.

Oyuncuların büyük uzay savaşlarına katılabileceği The Tomorrow War video oyununda Konkordia imparatorluğu 30'dan fazla gezegeni fethederek güçlü bir bir imparatorluk haline geldi. Birleşik Dünya İmparatorluğu ile Konkordia arasında her ne kadar barış antlaşması imzalanmış olsa da ikili arasında gerginlik hiçbir zaman sona ermedi. Peki, The Tomorrow War oyununa ücretsiz sahip olmak için hangi işlemleri yapmak gerekiyor?

The Tomorrow War oyununa ücretsiz olarak sahip olmak için ilk olarak IndieGala sitesinde bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra hesabınıza giriş yapın ve ardından The Tomorrow War sayfasını ziyaret edin. Video oyununun sayfasında yer alan butona tıklayarak The Tomorrow War'a ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.