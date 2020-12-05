Ücretsiz The Witcher: Enhanced Edition Fırsatını Kaçırmayın!

Eğer The Witcher III: Wild Hunt oyununa hayran kalmışsanız ve serinin önceki oyunlarına da bir göz atmak istiyorsanız, karşınızda güzel bir fırsat var. En azından ilk oyun için. Ücretsiz The Witcher: Enhanced Edition GOG Galaxy üzerinden oyuncuların beğenisine sunuldu.

Yakın bir zamanda satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077 oyununun da geliştiricisi olan CD Projekt RED tarafından geliştirilmiş aksiyon içerikli Rol Yapma Oyunu serisinin ilki, 2007 yılında PC ve OS X için satışa sunulmuştu. Andrzej Sapkowski tarafından yazılmış aynı isimli roman serisine dayandırılan oyunun hikayesi, bizi doğaüstü güçleri olan bir canavar avcısı Geralt of Rivia ile ortaçağ fantezi dünyasına götürmüştü.

Dünyanın kontrolü için rekabet eden güçlerin ördüğü entrika ağına takıldığımız hikayede, zorlu seçimler yapmak ve bu seçimlerimizin sonuçlarıyla da yüzleşmek durumunda kalacağız. Oyunda, oynayış stilinize uygun bir karakter yaratabilmek için iki yüz elliden fazla özel beceri, çatışma yeteneği ve büyülü güçler bulunuyor. Ayrıca gerektiğinde kullanabileceğiniz çeşitli iksirler, karmaşık bir simya sistemi ve modifiye edilebilir silahlar sunuluyor.

Ücretsiz The Witcher: Enhanced Edition, GOG Galaxy'de Sizi Bekliyor

Eğer bu oyuna sahip değilseniz ve kütüphanenizde yer vermek istiyorsanız, kolay kolay ele geçmeyecek bir fırsatınız var. CD Projekt RED, şu anda oyunu GOG Galaxy kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor. Kapmak ise oldukça kolay olacak. Tek yapmanız gereken, GOG Galaxy uygulamasını indirmek veya güncellemek. Sonrasında ise Recent kısmına geçerek The Witcher oyununu tek kuruş ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Hem teknik hem de oynanış anlamında bir dizi iyileştirmeler içeren geliştirilmiş sürüm ise 2008 yılında çıkmıştı. Yeniden yazılmış ve seslendirilmiş diyaloglar, yeni jest animasyonları, geliştirilmiş envanter ve karakteriniz üzerinde değişiklikler yapacağınız yeni bir sistem gibi yenilikler sunuyor. Ayrıca etkileşimli çizgi-roman, iki yeni hikaye görevi, müzik albümü, oyunun yapım aşamasını gösteren videolar ve daha birçok şey de The Witcher: Enhanced Edition ile sizin olacak.