Ücretsiz Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Fırsatını Kaçırmayın!

Ubisoft bugün oyuncular için müjdeli bir duyuru yaptı. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, bir hafta boyunca ücretsiz olarak oynanabilecek.

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmiş olan Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, 1 Aralık 2015 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu.

Tercihen saldırı veya savunma tarafında olacağınız oyunda Hostage, Bomb, Secure Area, Tactical Realism, Terrorist Hunt, Situations ve Outbreak gibi birçok farklı mod ve American Hostage Rescue Team, SAS, GSG-9, Spetsnaz ve GIGN gibi birçok farklı terörist karşıtı birim bulunuyor.

Bunların yanı sıra, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ayrı bir senaryo modu ile gelmiyor olsa da tek başınıza oynayabileceğiniz birçok farklı görev bulunduğunu söyleyelim.

Oyunu bugünden itibaren 3 Eylül 2019 tarihine kadar PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynayabiliyorsunuz. Yani bütün haritalara, bütün modlara ve Operation Ember Rise isimli güncel sezon ve bu sezonla gelen Goyo ve Amaru dahil elli operatörün tamamına erişim hakkınız olacak. Her bir operatörün kendisine özgü silahı seti ve teçhizatı var.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege oyununu ücretsiz oynayabildiğiniz hafta bittikten sonra, 9 Eylül 2019 tarihine kadar sürecek ve standard (sadece PC platformunda geçerli), Deluxe, Gold ve Ultimate sürümlerini kapsayacak olan yüzde 70 oranında bir indirim kampanyası başlayacak. Eğer oyunu bu kampanyadan yararlanarak alırsanız, kaydettiğiniz bütün ilerlemenin kayıpsız olarak aktarılacağını söyleyelim.