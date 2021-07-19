Ücretsiz Tom Clancy’s XDefiant Duyuruldu

Ubisoft ve Ubisoft San Francisco, gerçekleştirdikleri canlı yayın ile ücretsiz Tom Clancy's XDefiant oyununu duyurdular. Takım tabanlı olacak oyun, bir hayli ilgi çekici görünüyor. Detayları haberimizde.

Bildiğiniz gibi Fransız yayıncı, geçtiğimiz aylarda düzenlediği finansal konferans sırasında, her sene sadece büyük bütçeli oyunlar çıkartmak yerine uzun vadeli olarak yüksek kaliteli ücretsiz oyunlar üretmeye odaklanacaklarını da belirtmişti. Zaten bu açıklamanın öncesinde, hatırlayacağınız üzere The Division: Heartland isimli oyunun da duyurusu yapılmıştı. Sıradaki ücretsiz oyun ise bu akşam gerçekleştirilen canlı yayın ile tanıtıldı.

Tom Clancy's XDefiant, esasen bir süre önce BattleCat olarak ortaya çıkmıştı. Tom Clancy’s Splinter Cell, Ghost Recon: Breakpoint ve The Division karşımı olacağı söylenen bu oyun, taze bir kana benziyor.

Ücretsiz Tom Clancy’s XDefiant Nasıl Bir Oyun Olacak?

Altıya altı takım tabanlı ve zaman içerisinde yayınlanacak güncellemeler ve içerikler ile canlı servis olacak Tom Clancy's XDefiant, hızlı tempolu bir oynanış sunacak. Diğer oyuncular ile şiddetli çatışmalara gireceğiniz oyunda, Splinter Cell, Ghost Recon ve The Division oyunlarından elementler ve teçhizatlar içerecek. Geliştiriciler tarafından söylenene göre, çıkışından sonra Tom Clancy evreninin ötesine geçebilecek. Yani diğer Ubisoft serilerinden topluluklar eklenecekmiş gibi görünüyor.

Oynanış olarak ilk etapta Wolves, Outcasts, Cleaners ve Echelon olmak üzere dört farklı grup olacak ve bu sınıflardan seçeceğiniz Defiant isimli karakterinizin özelliklerini, yeteneklerini ve ultralarını ve eklentileriyle birlikte birincil ve ikincil silahlarınızı ve teçhizatınız ile hazır setinizi de oluşturabilmeniz mümkün oluyor. Ayrıca oynayış stilinize göre karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz. Bununla birlikte, her karşılaşmada aynı hazır seti kullanmak gibi bir zorunluluğunuz olmayacak. Öyle ki, her yeniden doğuşunuzda teçhizat ve yetenek değişimi yapabilmeniz mümkün olacak.

Rekabete dayalı altıya altı arenalarda, Domination, Arena, Team Deathmatch ve Escort gibi oyun modlarının da olacağı söyleniyor. Dahası ise hem sayıca fazla hem de farklı haritaların olması ile hiçbir karşılaşma bir diğeri ile aynı olmayacakmış. Bunların yanı sıra, oyunun çıkışı sonrasında yeni harita eklemelerinin de olacağının müjdesi verildi. Haliyle Tom Clancy oyunlarından daha farklı mekanlar görebileceğiz.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz duyuru fragmanında, bahsi geçen dört gruptan ikisini kendi elementleri ile görebiliyoruz. İlginç olan ise, diğer yapımlardan aşina olduğumuz numaraları ve araçları kullanmıyor oluşlar. Diğer bir deyişle, diğer Tom Clancy oyunlarında gördüğümüz hazır operatörlerden birisini değil de tamamıyla yeni operatörleri kontrol edecek ve seviye atlayacağız.

Son olarak, Amazon Luna, PC, PlayStation 4, PlayStatio 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series için Ubisoft San Francisco tarafından geliştirilen ve çapraz platform desteğinin de olacağı Tom Clancy's XDefiant için henüz bir çıkış tarihi verilmiş değil. Ancak 5 Ağustos 2021 tarihinde Kuzey Amerika bölgesinde bir kapalı beta testi gerçekleştirilecek. Bu testin ilerleyen zamanlarda diğer bölgelerde de gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri takipte olacağız.