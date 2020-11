Sıradaki ana seri Tomb Raider oyununu ne zaman göreceğimiz bilmiyoruz ama önümüzdeki sene ile Lara Croft’un maceraları devam edecek. Ücretsiz Tomb Raider Reloaded duyuruldu. Mobil cihazlar için geliyor.

Oyun dünyasının uzun soluklu serilerinden olan Tomb Raider, 1996 yılında karşımıza çıkmıştı. Efsanevi Core Design stüdyosu tarafından ilk olarak SEGA Saturn için geliştirilmiş olan oyun, Scion of Atlantis eserini bulması için Jacqueline Natla tarafından tutulan arkeolog Lara Croft’un aksiyon dolu maceralarını konu alıyordu. Oyuncular tarafından gördüğü yoğun ilgi sonucunda bir seriye dönüşen Tomb Raider, yıllar içinde sayısız oyunu ile birçok farklı platformda boy göstermişti. Serinin son oyunu ise 2018 yılında satışa sunulmuş olan Shadow of the Tomb Raider olmuştu.

Her ne kadar Lara Croft’un acemi bir maceracıdan deneyimli bir mezar baskıncısına dönüşmesinin anlatıldığı üçlemenin son halkası serinin son oyunu olmayacak olsa da, sıradaki ana oyuna dair herhangi bir yeni gelişme yok. Ancak arayı sıcak tutmak isteyen Square Enix, 2021 yılında karşımıza yeni bir Lara Croft macerası ile çıkacak. Geliştirdiği mobil oyunlar ile tanınan bağımsız Emerald City Games stüdyosu tarafından geliştirilmekte olan yeni bir Tomb Raider oyunu duyurdu.

Ücretsiz Tomb Raider Reloaded Geliyor!

Square Enix London Mobile tarafından yayınlanacak olan Tomb Raider Reloaded, eğer herhangi bir aksilik olmaz ise önümüzdeki yıl Android ve iOS tabanlı cihaz kullanıcıları ile buluşacak. Güzel olan ise ücretsiz olarak yayınlanacak. Yani uyumlu bir cihaza sahipseniz, herhangi bir ücret ödemeksizin indirip de oynayabileceksiniz.

Şu an için herhangi bir detay paylaşılmış değil ama Square Enix ve Emerald City Games, ilerleyen zamanlarda merak edilen detayların paylaşılacağının sözünü vermişler. Öte yandan, oyun şu an için tam anlamıyla bir muamma olsa da kısa bir tanıtım fragmanı yayınlanmış. Televizyon reklamı tadında olan bu tanıtım fragmanına bakılırsa, orijinal oyun ile bağlantılı bir hikaye sunulacakmış gibi görünüyor. Öyle ki Scion of Atlantis ve onu koruyan tuzakları görebiliyoruz. Dahası ise, başımıza tebelleş olacak düşmanlar da ekranımıza geliyor. Tüm bunlar ise Pixar çalışmalarını anımsatan bir sanat tarzı ile bir araya getirilmiş ve oldukça da hoş olmuş. Bakalım bizi nasıl bir oyun bekliyor?

Tomb Raider Reloaded tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!