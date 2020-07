Ücretsiz Torchlight II Epic Games Store'da İndirmeye Açıldı

Bu hafta, ücretsiz Torchlight II Epic Games Store kullanıcılarına dağıtılıyor. Şu andan itibaren mağazadan indirebilirsiniz. Önümüzdeki haftanın oyunları ise şu anlık Tacoma ve Next Up Hero olarak görünüyor.

Ücretsiz Torchlight II Epic Games Store'da Sizi Bekliyor

Aksiyon içerikli Rol Yapma Oyunu türünü seviyorsanız, bu oyunu kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Ama öncesinde bu oyunun detaylarına bir göz atalım ve daha yakında bir tanıyalım.

Torchlight II

Torchlight II, Runic Games tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Aksiyon-Rol Yapma Oyunu. Hikayesi orijinal Torchlight oyunundan yıllarsa sonra geçen Torchlight II oyununda The Alchemist, Ember Blight nedeniyle kötü tarafa geçiyor ve tüm kasabayı yok ediyor. Siz ise dünyanın altı elementi arasındaki dengeyi bozman için Ordrak'ın gücünü kullanan bu baş düşmanınızı durdurmak durumunda olacaksınız.

Torchlight II oyununda aralarından seçim yapabileceğiniz dört sınıf olacak. Her birinin kendisine özgü oynanış tarzı sunacağı sınıflardan seçeceğiniz karakteriniz, tercihinize göre kadın veya erkek olabiliyor.

Açık dünya oynanış sunan Torchlight II oyununda, Vilderan diyarı üzerinde birçok farklı kasabayı gezebileceksiniz. Ancak haritalar rastgele oluşturulduğu için her defasında farklı yollar, farklı ganimetler ve farklı yaratıklar ile karşılaşacaksınız. Bununla birlikte oyunu bitirdikten sonra bir de New Game+ açılıyor. New Game+ ile tüm yetenekler, altınlar ve ekipmanlar muhafaza edilecek şekilde halihazırdaki karakteriniz ile daha zorlu bir yolculuğa çıkacaksınız.

Eğer Torchlight II genel olarak ilginizi çekmişse ve vakit ayırmaya değer buluyorsanız, buradan 23 Temmuz 2020 Perşembe günü TSİ 17:59'a kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Bir defa eklemeniz durumunda da kalıcı olarak sizin olacak.