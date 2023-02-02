Bir Devrin Sonu: Ücretsiz Üçüncü Parti Twitter Uygulamaları Tarihe Karışıyor!

Elon Musk'ın sahibi olduğu mikroblog sitesi platformdan para kazanmak için daha fazla yol ararken, Twitter'ın 9 Şubat'tan itibaren Twitter API'sine ücretsiz erişim sunmayı bırakacağı ve ücretli bir sürüm başlatacağı açıklandı.

Twitter Developer hesabı attığı bir dizi tweet'te firmanın Twitter API'lerinin hem eski v1.1 hem de yeni v2 için desteğini sonlandıracağını söyledi. Şirket, API kullanımı için ne kadar ücret almayı planladığı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Bu hamle, Twitter'ın geçtiğimiz haftalarda Tweetbot ve Twitterrific gibi birçok popüler Twitter istemcisi tarafından kullanılan API'sinin koşullarını aniden değiştirmesinin ardından geldi. Üçüncü parti Twitter uygulamalarının çoğu mobil uygulamalarını kapattı.

Twitter API'ye Erişim Artık Ücretsiz Olmayacak

Şirket hâlihazırda üçüncü parti uygulamaları devre dışı bırakmış olsa da diğer uygulama geliştiricileri Twitter API'leri ile gelişimlerini ilerletmek için temkinli bir yaklaşım benimsemişti. Bu yeni hamle, bazı geliştiricileri ürünlerini kapatmaya ya da temel kullanım için bile ücret almaya zorlayabilir. Binlerce geliştirici, hava durumu ve bilgiler hakkında bilgilendirici botlar oluşturmak için Twitter API'sini kullanıyor. Bunlar herhangi bir ücret ödemeye gerek duyulmayacak kadar basit uygulamalar olsa da Twitter bunların kullanımı için bile artık ücret istiyor.

Şirket, araştırmacılar için ücretsiz API kullanımına da son vermeyi planlayıp planlamadığını henüz açıklamadı. Twitter'ın yeni duyurusu, nefret söylemi ve çevrimiçi taciz gibi farklı alanlardaki araştırmaları etkileyebilir. Örneğin üniversiteler Twitter'ı genellikle farklı bölgelerdeki insan davranışlarını incelemek için kullanıyor. Ücretsiz API kullanımına sınır getirilmesi, Twitter'da yanlış bilginin yayılmasını tespit etmek için çalışan firmaları da durdurabilir.

Peki siz Twitter'ın bu yeni kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.