Kaçırılmaması Gereken Ücretsiz Uygulamalar / Oyunlar

Ücretsiz uygulamalar / oyunlar listesi hazırladık. Bu listede yer alan uygulamaları ve oyunları indirmek içni herhangi bir ücret ödemenize gerek yok fakat elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Çünkü listede yer alan yapımlar kısa süre sonra ücret hale gelecek.

En İyi Ücretsiz Uygulamalar / Oyunlar Listesi

Listede yer alan uygulamaları yükleyebilmek için cihazınızda yeterli depolama alanı yoksa bir uygulamayı geçici olarak silin ve ardından indirmek istediğiniz uygulamayı indirin. İndirdiğiniz uygulamayı silseniz bile daha sonra ücretsiz olarak tekrar yükleyebilirsiniz.

Aşağıda yer alan ücretsiz Android ve iOS uygulamaları / oyunların çoğu ücretsiz olarak indirilebilen premium sürüm sunuyor. Bu, uygulamaların çoğunun reklam içermediği anlamına geliyor. Bununla birlikte ücretsiz uygulamalarda yer alan bazı kısıtlamalar da bu uygulamaların önemli bir kısmında bulunmuyor.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Uygulamaları (2021)

Kısa Süreliğine Ücretsiz Android Oyunları (2021)

Minesweeper Pro: Mayın tarlası oyununu seviyorsanız Minesweeper Pro'yu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Calc Fast: Bir matematik oyunu olan Calc Fast'te zamana karşı 4 işlem sorularını çözmeye çalışıyorsunuz.

Neo Monsters: Pokemon benzeri oyun arıyorsanız Neo Monsters'ı şu anda ücretsiz olarak indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Hills Legend: Bu oyun, korku türünü seven oyunculara hitap ediyor. Korku atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan yapımda bir gizemi çözmeye çalışıyorsunuz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Uygulamaları (iPhone / iPad)

PaintSnap: Bu uygulama, fotoğraflarınızı bir tabloya dönüştürmenize olanak sağlar.

Safety Note+: Güvenli bir not alma uygulaması arıyorsanız Safety Note+ isimli uygulamaya göz atabilirsiniz. Safety Note+, aldığınız notları üçüncü tarafların erişimine karşı korur.

Tahrir App: Görsellere yazı eklemeyi kolay hale getiren bir uygulama olan Tahrir App, çeşitli yazı tipleri sunar. Uygulamada ayrıca arka plan rengi değiştirme seçeneği de mevcut.

Cardstock: Sports Card Scanner: Uygulama, spor kartlarını tarayabilmenize olanak sağlar.

Thankful: Daha iyi hissetmenize olanak sağlayan Thankful, kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

The Great Coffee app: İyi bir kahvenin nasıl yapıldığını öğrenmek için uygulamaya göz atabilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz iOS Oyunları (iPhone / iPad)