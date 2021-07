Ücretsiz Vampire: The Masquerade - Bloodhunt'ın sistem gereksinimleri Duyuruldu

Ücretsiz Vampire: The Masquerade - Bloodhunt'ın sistem gereksinimleri belli oldu. Bilgisayarınız yeni oyunu kaldırıyor mu? Sorunuzun cevabını bu haberimizde bulabilirsiniz.

Fortnite ve PUBG gibi oyunlar ile popüler hale gelen Battle Royale türü, zamanla Battlefield ve Call of Duty serilerinde ve Red Dead Online oyununda da karşımıza çıkmıştı. Yeni durak ise World of Darkness dünyasında geçen Vampire: The Masquerade - Bloodhunt olacak.

Yaşanan bir ihanet hadisesi sonrasında, Entity isimli gizli bir topluluğunda hedefi olan vampirler arasında büyük savaş patlak veriyor. Bu noktada sizin hedefiniz ise öncelikli olarak oynanış stilinize uygun klanı seçmek ve sonrasında da doğaüstü güçlerinizi, silahlarınızı ve zekanızı kullanarak geceye egemen olmak ve gösteriyi yeniden canlandırmak olacak.

Parayı verenin düdüğü çaldığı veya benzeri mekaniklerin kullanılmadığı ve oyuncu dostu bir oyun olacağını söyleyen Sharkmob, yakın bir zaman önce gerçekleştirilen kapalı alfa testi sonrasında merak edilen nihai sistem gereksinimleri sonunda açıkladı.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Sistem Gereksinimleri Detayları

Steam sayfasında belirtilene göre, SSD kullanımının şiddetle tavsiye edildiği ücretsiz Vampire: The Masquerade - Bloodhunt oyunun rahat bir şekilde oynayabilmeniz için en aşağı i5-8600 veya Ryzen 1600X işlemcili, 16 GB bellekli ve GTX 1070 veya RX 5600 XT ekran kartlı bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Hem geliştirici hem de yayıncı konumundaki Sharkmob tarafından açıklanan tüm sistem gereksinimleri detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: i5-8600 / Ryzen 1600X veya daha iyisi

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1070 / RX 5600 XT veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

