Ücretsiz VPN Hizmeti Windows'a da Geliyor

Cloudflare'ın ücretsiz VPN hizmeti Warp, Android ve iOS'un ardından Windows'a da geliyor.

Windows için Ücretsiz VPN Kullanıma Açılıyor!

Warp VPN'in Windows ve macOS sürümlerinin beta programlarının başladığı açıklandı. Tamamen ücretsiz ve reklamsız olan Warp VPN, gizlilik odaklı çalışmakta.

macOS ve Windows için Warp VPN, internet bağlantılarını güvence altına almak ve dünya genelinde bulunan internet servis sağlayıcılarının casusluk yapmalarını önlemek için Wireguard güvenlik protokolünü kullanmakta. Uygulama Android ve iOS'da olduğu gibi macOS ve Windows'ta da ücretsiz olacak.

Beta programına one.one.one.one adresinden kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olduktan sonra sizlere beta programı hakkında e-posta ile bilgi verilmekte. Ücretli Warp Plus hizmetinin de Windows ve macOS'a geleceği duyuruldu. Ücretsiz sürüm ile ücretli sürüm arasında hız farkı bulunuyor. WARP Plus ile daha yüksek hızlar elde edilmekte ve internet bağlantınız uzun süre boyunca şifrelenmekte.

Windows ve macOS için başlatılan beta programına kayıt olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Linux Desteği de Geliyor!

Cloudflare, Linux desteğinin Windows ve macOS'un ardından geleceği müjdesini verdi ve " Linux'u unutmadık. Cloudflare çalışanlarının yaklaşık% 10'u masaüstlerinde Linux çalıştırıyor" dedi.

Hemen aşağıdan Warp VPN'i cihazınıza indirebilirsiniz.