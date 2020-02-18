Ücretsiz Warface, Switch için de Yayınlandı

Ücretsiz çok oyunculu aksiyon oyunu Warface, Switch konsoluna da geldi. Bu tür oyunları seviyorsanız, sizin için iyi bir tercih olabilir.

Crytek tarafından geliştirilmiş olan Warface, ilk olarak PC ve sonrasında da PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarıyla buluşmuştu. Şimdi ise sırada Nintendo konsolu var.

Dünya genelinde seksen milyondan fazla oyuncunun oynadığı oyunda Sniper (Pusucu), Rifleman (Keskin Nişancı), Engineer (Mühendis), Medic (Sıhhiye) ve SED olmak üzere beş farklı sınıf bulunuyor. Bu sınıfların her birinin kendisine özgü çatışma rolleri, silahları ve ekipmanları var. Hazır silahlardan bahsetmişken yüzlerce silahın bulunduğunu söylemeden geçmek olmaz. Bu silahları oynayış stilinize göre özelleştirebilmeniz de mümkün oluyor.

Oyunu PvP veya PvE olarak oynayabiliyorsunuz. PvP modunda sıralamaları sisteme dayalı olarak elliden fazla haritada diğer oyunculara karşı, PvE modunda ise ister tek başınıza isterseniz kooperatif olarak arkadaşlarınızla yapay zeka düşmanlara karşı mücadele edeceksiniz. Zorlu Spec Ops ve büyük bir şirketi durdurup yürüyen ölü tehdidini ortadan kaldırmaya çalışacağınız hikaye tabanlı baskın görevleri sizi bekliyor.

Oyunun Switch versiyonunun taşınabilir moddan alınmış oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!