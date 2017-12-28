Ücretsiz Windows 10 İçin Son Günler!

Windows 7 ve 8.1’den Windows 10’a ücretsiz geçiş için son günler! Microsoft’un en yeni, modern işletim sistemine henüz geçmediyseniz, Windows 10’a ücretsiz yükseltme teklifini değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Microsoft, Temmuz 2015’ten bu yana Windows 7 ve 8.1 kullanıcıları için Windows 10’a ücretsiz yükseltme çağrısında bulunuyor. Belli aralıklarla kullanıcılara güvenlikleri ve yeni özellikler için en güncel işletim sistemlerine geçiş yapmalarına ilişkin hatırlatmalarda bulunan yazılım devinin teklifi 31 Aralık 2017’de geçerliliğini yitirecek.

Yeni yıldan itibaren Windows 10’a geçiş yapmak için ücret ödemeniz gerekecek ki; Windows 10 Home’un Microsoft Mağazası’ndaki fiyatı 590 TL. Windows 10 Pro kullanmayı isterseniz 1000 TL gibi oldukça yüksek bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu bağlamda Windows 10’a geçme gibi bir düşünceniz varsa Windows 10’a ücretsiz yükseltme teklifini değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Windows 10’a ücretsiz geçiş fırsatından yararlanmak için tek yapmanız gerekense Windows 10 için Microsoft sayfasına gitmek ve Hemen Yükseltin’e tıklamak.