Windows 7 ve 8.1 Kullanıcılarına Ücretsiz Windows 11 Fırsatı

Eğer hala Windows 7 veya Windows 8.1 kullanan biriyseniz, ücretsiz Windows 11 haberi hoşunuza gidecek. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Windows 11 tasarımını beğendiyseniz, yeni işletim sistemine geçiş yapmak için okumaya devam edin.

Microsoft, Windows 7 ve 8.1 kullanıcılarının uzun yıllardır Windows 10'a ücretsiz olarak yükseltme yapmasına izin verdi. Ancak görünüşe göre şirket, Windows 11 ile aynı iyiliği yapmaya devam edecek.

Geçen hafta sızdırılan işletim sisteminin neredeyse nihai yapısı hala ilk meraklılar tarafından inceleniyor ve XDA-Developers, Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarının yeni işletim sistemine ücretsiz olarak yükseltebileceklerini gösteren Windows 11 yapılandırma anahtarlarını tespit etti.

Hatırlayacağınız üzere Microsoft, Windows 7 ve 8.1 kullanıcılarına Windows 10'a ücretsiz yükseltmeleri için bir yıl süre vermişti ancak şirket aslında bu süreyi hiçbir zaman kapatmamıştı. Windows'un eski sürümlerinin mümkün olduğu kadar çok kullanıcısını, onları güvende tutmak için en son işletim sistemi sürümüne yükseltmek muhtemelen şirketin çıkarına olacak.

Bu yükseltme aynı zamanda Microsoft Store aracılığıyla daha fazla kullanıcıya ulaşabilen uygulama geliştiricileri için de iyi bir gelişme.

Ücretsiz Windows 11 nasıl alınır?

Microsoft'a göre şu anda Windows 10 çalıştıran 1,3 milyardan fazla aktif cihaz var. Ancak Statista'nın son verilerine göre Windows 7, 8 ve 8.1, Mart 2021'de hala %20,7'lik pazar payına sahipti ve bu oldukça önemli. Windows 7, Ocak 2020'de genişletilmiş desteğin sonuna ulaştı, ancak işletim sistemini güvenli bir şekilde kullanmaya devam etmek isteyen şirketler, güvenlik düzeltme ekleri için Microsoft'a ödeme yapmaya devam ediyor.

Windows 11'in piyasaya sürülmesi, Windows 11'in devriminden daha çok Windows 10'un bir evrimi olacak gibi görünüyor. Çünkü gözlemlenen yapılandırma anahtarları, şirkete, Windows 7 ve 8.1 kullanıcılarını yükseltmeye ikna etmek için bir fırsat daha sunuyor.

Geçtiğimiz gün gelen sızıntı, Microsoft'un yaklaşmakta olan işletim sistemi hakkında birçok ayrıntıyı ortaya koyuyor. 24 Haziran'da yapılacak resmi tanıtıma kadar birçok yeni görselin daha sızdırılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Merakla beklenen yeni işletim sistemine dair edindiğimiz ilk bilgileri bu haber üzerinden sizlere aktarmıştık. Daha sade ve hızlı kullanıma odaklandığı görülen Windows 11'in ne gibi farklılıklar içereceği ise şimdiden bilinmiyor.