Ücretsiz Yeni Epic Games Oyunu İndirmeye Açıldı

Pathea Games tarafından geliştirilmiş olan My Time at Portia, ücretsiz yeni Epic Games oyunu oldu. Sınırlı bir süreliğine ücretsiz olan bu oyunu kaçırmayın. Detaylar haberimizde.

Ücretsiz Yeni Epic Games Oyunu, My Time At Portia Detayları

Aksiyon içerikli Rol Yapma Oyunu ile Simülasyon türlerini bir araya getiren My Time at Portia, size oldukça keyifli anlar yaşatabilir. Gelin isterseniz öncelikle bu oyuna kısaca bir göz atalım.

Oyunun hikayesi, medeniyetin yok oluşunun epey bir süre sonrasında geçiyor. Bu süre zarfında yeraltında yaşamaya mahkum olanlar, en nihayetinde yeraltından çıkıyorlar ve toplumu yeniden oluşturmaya başlıyorlar. Oyundaki amaç ise şehri genişletirken, aynı zamanda da en iyi müteahhit olmak olacak.

Keyifli bir simülasyon deneyimi de sunan My Time at Portia oyunu boyunca kaynak toplamak büyük bir önem arz edecek. Bunun için eski harabeleri ve zindanları araştırmanız gerekecek. Ne var ki kaynak ve hazine ararken canavarlar ve elebaşları gibi sayısız tehdit ile karşı karşıya geleceksiniz.

Kaynak arayışınız dışında günlük komisyonları ve köylü isteklerini de tamamlıyor iken, aynı zamanda kendi ürünlerinizi ve hayvanlarınızı yetiştirmek ve atölyenizin etrafındaki ormanlık alanı bir çiftliğe dönüştürmek için uğraşacaksınız. Bunların yanı sıra, mobilya ve dekorasyon üretebiliyor ve atölyeniz için yükseltme de yapabiliyorsunuz.

Portia şehrinde, yukarıda da bahsettiğimiz üzere sizin dışınızda bir de topluluk var ve bu topluluktaki her bireyin kendisine özgü bir yaşamı var. Kendi işleriyle meşgul olan bu karakterler ile tercihen etkileşime girebiliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman, günlük rutinlerini ve size anlatacakları olası hikayelerini dinleyebilirsiniz. Hatta belki arada güçlü bir bağ da kurabilirsiniz.

Son olarak, My Time at Portia oyununda yeni bölgeler bulabiliyor ve keşfedebiliyor, düzenli festivallere katılabiliyor, karakterinizi zorlu maceralar için çeşitli yeteneklerle ve oynayış tarzınıza bağlı olarak üretim, savaş ve sosyal yönünüzü de dilediğiniz gibi geliştirebiliyor ve çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz.

My Time At Portia oyununu yirmi dört saat süreyle ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Yani yarın TSİ 19:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklediğiniz takdirde, kalıcı olarak sizin olacak. Yarın ise Night in the Woods ücretsiz olarak oyunculara sunulacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.