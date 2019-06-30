Uçtan Uca Şifreleme ABD Tarafından Yasaklanabilir

Veri gizliliği son yüzyılın en önemli konularından bir tanesi olarak güncelliğini koruyor. Neredeyse bütün teknoloji devleri, uçtan uca şifrelemeyi kullanarak bu konuda güvenliği sağlamaya çalışıyor. Ancak ABD yönetimi konu ile ilgili bazı düzenlemeler yapabilir. İşte haberimizin detayları.

WhatsApp başta olmak üzere özellikle anlık mesajlaşma platformları uçtan uca şifrelenerek başka hiç kimsenin o mesajları okumaması sağlanır. ABD Başkanı Donald Trump, uçtan uca şifreleme konusunda rahatsızlık duyduğunu defalarca belirtmişti. Görünen o ki yakın bir zamanda bu konuda önlem alacak.

Uçtan uca şifreleme neden yasaklanmak isteniyor?

Uçtan uca şifrelemenin yasaklanması, elbette durduk yere değil. Suçluların kendi arasında uçtan uca şifreli uygulamaları kullanarak mesajlaşması, kriminal incelemeleri son derece zorlaştırıyor. Trump yönetimi şüpheli kişiler hakkında araştırmalar yapıldığında mesajların okunabilir olmasını istiyor.

Trump henüz başkan değilken, 2016 yılının başlarında yaşanan San Bernardino olaylarında birçok suçlu tespit edilmişti. Bu suçluların iPhone şifrelerini ABD ile paylaşması istenen Apple bunu reddetti. Trump bu konuda çok sert eleştirilerde bulunmuştu.

Olayların hemen ardından FBI, anlaştığı bir güvenlik şirketine bir milyon dolar ödeyerek şifreyi kırdı. Apple bundan kısa bir süre sonra açığı hemen kapattı. 2018 yılında tartışmaya açılan uçtan uca şifreleme konusu, yeniden gündemde.

Sizce de uçtan uca şifreleme güvenlik önlemlerini baltalıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.