Akıllı telefonların ve uygulama mağazalarının gelişmesi ile beraber uygulamalarda geçirilen süre ve harcanan para önemli ölçüde arttı. App Annie tarafından paylaşılan rapor ile beraber 2020 yılının üçüncü çeyreğinde mobil uygulamalara harcanan miktar belli oldu. Üçüncü çeyrekte mobil uygulama harcamaları dudak uçuklattı. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde mobil uygulamalara harcanan miktar ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Üçüncü Çeyrekte Mobil Uygulama Harcamaları Rekor Artış

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde insanlar gerekmedikçe dışarıya çıkmadı. Vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiren kullanıcıların bir kısmı kitap okuyarak, film izleyerek, video oyunu oynayarak vakit geçirirken bir kısmı ise mobil uygulamalarda zaman geçirdi. Ayrıca evden çalışma sistemine geçen çalışanlar da iş birliği ve video konferans uygulamalarına yoğun ilgi gösterdi. Bu sebepten ötürü 2020 yılının üçüncü çeyreğinde mobil uygulamada geçirilen sürede ve mobil uygulamalara harcanan miktarda rekor artış gözlemlendi.

App Annie tarafından paylaşılan verilere göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar mobil uygulamalarda 180 milyar saatten uzun bir süre harcadı. Bu süre geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 25 daha fazla. Bu yıl uygulamalarda geçirilen sürenin geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde yirmi beş daha fazla olması, yeni tip koronavirüs salgınından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok kullanılan uygulama Facebook oldu. Listenin ilk dört sırasında Facebook şirketinin sahip olduğu uygulamalar yer alıyor. En çok kullanılan uygulamalar listesinin ikinci sırasında WhatsApp Messenger yer alırken üçüncü sırasında Facebook Messenger bulunuyor. Listenin dördüncü sırasında Instagram yer alıyor. Instagram'ı Amazon, Twitter, Netflix, Spotify ve TikTok takip ediyor.

Mobil uygulama harcamaları geçtiğimiz yıla kıyasla % 20 artışla 28 milyar dolarlık rekor bir miktara ulaştı. Bu miktarın 18 milyar dolarlık kısmı Apple kullanıcıları tarafından harcandı. App Store uygulama mağazasında yapılan harcama da geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20 artış gösterdi. Google Play Store uygulama mağazasında yapılan harcama yüzde 35 artış ile beraber 10 milyar dolara ulaştı.

Kullanıcılar üçüncü çeyrekte yaklaşık olarak 33 milyar yeni uygulama indirdi. Bu miktarın 25 milyarı Google Play Store üzerinden (yıllık bazda % 10 artış) ve 9 milyar Apple App Store üzerinden (% 20 artış) gerçekleşti. Bu miktarlarda yuvarlama yapıldığı ve üçüncü taraf uygulama mağzalarının hariç tutulduğu belirtildi. Google Play Store'da indirilen uygulamaların %45'ini oyunlar, %55'ini ise uygulamalar oluşturuyor.

App Store'da indirilen uygulamaların yalnızca %30'unu oyunlar oluşturdu. Buna rağmen oyun kategorisi her iki uygulama mağazasında da en karlı olan kategori çünkü oyunlar, App Store'da harcanan paranın %65'ini, Google Play Store'da harcanan paranın ise %80'ini oluşturuyor. Mobil uygulama harcamaları konusunda abonelikler de oldukça önemli bir rol oynadı.