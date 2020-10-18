Üçüncü Çeyrekte Mobil Uygulama İndirme Sayıları Açıklandı

Uygulama mağazalarında yer alan uygulama sayılarının artması ile beraber uygulama indirme sayıları çok yüksek miktarlara ulaştı. Sensor Tower, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Google Play Store ve App Store uygulama mağazaları üzerinden indirilen uygulama sayılarını açıkladı. Paylaşılan raporda uygulama indirme miktarının önemli ölçüde arttığını görüyoruz. Peki, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde mobil uygulama indirme sayıları ne kadar arttı? Sensor Tower tarafından paylaşılan rapor ile ilgili detaylar haberimizde.

2020'nin Üçüncü Çeyreğinde Mobil Uygulama İndirme Sayıları

Sensor Tower, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde mobil uygulama indirme sayılarını içeren bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapora göre teknoloji devi Google, üçüncü çeyrekte büyük bir başarının altına imza attı. Yeni tip koronavirüs salgını birçok sektörü ekonomik anlamda olumsuz yönde etkiledi ancak görünüşe göre Google, pandemiden pek etkilenmedi. Ayrıca indirme sayılarına baktığımızda Google'ın Apple'ı geride bıraktı.

Paylaşılan rapora göre 2020 senesinin üçüncü çeyreğinde Android cihazına sahip olan kullanıcılar, Google Play Store uygulama mağazası üzerinden toplamda 28,2 milyar uygulama indirdi. App Store üzerinden ise aynı dönemde 8,2 milyar uygulama indirildi. Google Play Store'da indirilen uygulama sayısı, App Store üzerinden indirilen uygulama sayısından üç kattan daha fazla olduğunu görüyoruz.

Google, uygulama mağazası Google Play Store ile oldukça iyi bir yıl geçiriyor. Elbette bu dönemde bu kadar yüksek indirme sayılarına ulaşılmasında Çin'in Wuhan kentinde başlayıp kısa süre içerisinde dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınının oldukça büyük bir etkisi bulunuyor. Paylaşılan raporda yer alan mobil uygulama indirme sayıları, yeni tip koronavirüs salgınının akıllı telefon kullanımını önemli ölçüde arttırdığını gözler önüne seriyor.

Play Store üzerinden bu zamana kadar indirilen toplam uygulama sayısı 80,6 milyara ulaşırken App Store üzerinden bugüne kadar indirilen toplam uygulama sayısı 26,6 milyara yükseldi. Teknoloji devi Google'ın başarısının büyük bir kısmı uygulama mağazasının 2,7 milyon adet uygulama ile en büyük uygulama portföyüne ev sahipliği yapmasıdır. Önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5,85'lik artış yaşandı.

Play Store üzerinden gerçekleşen indirme miktarının yüzde 13,49'unu oyunlar oluşturdu. Oyun indirmeleri listenin ilk sırasını oluşturuyor. Listenin ikinci sırasında yüzde 9,11 oran ile eğitim yer alırken listenin üçüncü sırasında ise yüzde 6,95 oran ile iş ile ilgili uygulamalar bulunuyor. Android uygulama mağazası üzerinden yapılan indirme miktarı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 31 arttı.