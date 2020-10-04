2020 Yılının Üçüncü Çeyreğinde En Çok İndirilen Uygulamalar Belli Oldu!

2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar listesi açıklandı. Son zamanlarda sık sık gündeme gelen, bazı ülkelerle arasında önemli sorunlar olan bir sosyal medya uygulaması, bazı ülkeler tarafından yoğun baskı altında tutulmasına rağmen indirme açısından zirvede olmaya devam ediyor. Peki, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde indirme sayısı en yüksek uygulamalar hangi uygulamalar oldu?

Üçüncü Çeyrekte En Çok İndirilen Uygulamalar Listesi

Üçüncü çeyrekte uygulamalara 30 milyar doların biraz altında para harcandı. Üçüncü çeyrekte harcanan para, 2019'un üçüncü çeyreğinde harcanan para ile kıyaslandığında ortalama olarak %32'lik bir artışın yaşandığı görülebilir. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde harcanan para ile 2019 yılının üçüncü çeyreğinde harcanan miktar arasında bu kadar büyük bir farkın olması, tüm dünyada şiddetli bir şekilde devam eden yeni tip koronavirüs salgınının olmasından da kaynaklanıyor.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar arasında TikTok ilk sırada yer aldı. Play Store ve App Store'da en çok indirilen sosyal medya uygulaması, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok kazanç elde eden uygulama oldu. Sosyal medya uygulamasının kullanıcı kitlesinin önemli bir kısmını oluşturduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanması son zamanlarda sık sık gündeme gelmiş olsa da elde edilen verilere göre uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı sorunların indirme sayısına herhangi bir olumsuz etkisi olmadı.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok yüklenen uygulamalar listesinde genel olarak en çok indirilenler arasnda TikTok'tan sonra Facebook geldi. Facebook'tan sonra yeni tip koronavirüsle beraber kullanıcı kitlesi bir hayli artan Zoom gelerek listenin üçüncü sırasındaki isim oldu. WhatsApp Messenger ve Instagram, Zoom'dan sonra gelerek sırası ile dördüncü ve beşinci en çok indirilen isimler oldu. Üçüncü çeyrekte genel olarak en çok indirilenlerin tamamı şu şekilde:

1. TikTok

2. Facebook

3. Zoom

4. WhatsApp Messenger

5. Instagram

6. Google Meet

7. Snack Video

8. Facebook Messenger

9. Telegram

10. Snapchat