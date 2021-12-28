Siyaset Bilimcilerden 3. Dünya Savaşı Uyarısı: K. Kore'yi Durdurun

ABD ile Rusya ve Çin arasında tansiyon yükselirken, Kuzey Kore geçtiğimiz yıl kendi askeri yeteneklerini geliştirmeyle uğraştı. Pyongyang yönetimi, uygulanan katı yaptırımlara rağmen Hwasong-8 adlı yeni bir hipersonik füzeyi başarıyla test ettiğini iddia etti. Tüm bunlar 3. Dünya Savaşı uyarısı niteliğinde.

Kuzey Kore devlet haber kaynağı KCNA, bu silah sisteminin geliştirilmesiyle birlikte ülkenin her şekilde kendini savunma yeteneklerini arttırdığını ifade etti.

Siyaset bilimcisi olan Gordon Chang ise Express.co.uk'ye verdiği demeçte, Rusya ve Çin'in bu füzeler üzerinde bir rol oynamış olabileceğine inandığını söyledi. Chang'a göre Rusya ve Çin, Kuzey Korelilere yardım ediyor olabilir.

"Kuzey Koreliler sessiz bir dönemde daha iyi nükleer silahlar, daha iyi füzeler geliştiriyorlar. İlerleme kaydediyorlar, ancak şu anda Kuzey Koreliler hakkında belki de en önemli olan şey, başka bir kıtlıktan geçmek üzere olmaları. Bu, 1990'ların ortasındaki büyük kıtlıktan bile daha kötü olabilir." dedi.

3. Dünya Savaşı uyarısı ABD'yi hareket geçirmeli

Londra Oryantalist Okulu ve Afrika Çalışmaları Üniversitesinden Profesör Hazel Smith, daha önce büyük ölçekli açlık ve zorla işçi çalıştırma sahnelerini hatırlatarak bunu doğruladı.

Smith, Kuzey Kore hükümetinin, Kuzey Korelilerin yaşamını iyileştirmek için yabancılarla müzakere etmeye çalışmak yerine gençleri siyasi olarak bastırmaya ve artık yapamadığı ithalatı telafi etmek için fazladan iş yapmaya zorladığını dile getirdi.

Chang, Kuzey Kore'nin karşı karşıya olduğu bu iç sorunların dünyanın geri kalanına karşı tutumlarında ne olacağından emin olmadığının altını çizdi. "Bu onları dünyanın geri kalanını yalnız bırakmaya zorlar mı, sorun yaratmaya zorlar mı bilmiyorum. Kim ailesinin, dahili olarak zayıf olduklarında sorun yaratma geçmişi var." dedi.

Kuzey Kore'de şu anda dikkat etmediğimiz çok şey oluyor. Pyongyang yönetiminin BM yaptırımlarını ihlal etmeye devam ettiğini unutmamak gerekiyor. Ayrıca Çinliler ve Ruslar, yaptırımları ihlal eden Kuzey Korelilerle birlikte suçlu hale gelebilir.

Chang ayrıca ABD Başkanı Biden'ın yönetimini de eleştirdi. Başkan'ın bariz eylemsizliğini, Adolf Hitler ve Almanya'nın, Birleşik Krallık ve Fransa'yı içeren Çekoslovakya'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesine izin veren başarısız anlaşması 1938 Münih anlaşmasıyla karşılaştırdı.