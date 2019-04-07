Üçüncü Life is Strange 2 Bölümünün İlk Fragmanı Yayında

Dontnod Entertainment stüdyosunun diğerlerinden daha ön planda olan oyunu, Life is Strange 2. İlk oyunun sağladığı başarıdan sonra ikinci bir oyun için kolları sıvamış olan Fransız geliştirici, karşımıza farklı karakterleri göreceğimiz farklı bir hikaye ile karşımıza çıktı. Bir diğer deyişle, bu oyunda olup bitenleri anlamak için ilk oyunu oynamanıza gerek yok. Life is Strange 2 oyununun ilk bölümü 27 Eylül 2018 tarihinde yayınlanmıştı. Sıradaki üçüncü bölüm ise 9 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak, ama şimdiden suları ısıtılmaya başlandı. Square Enix ve Dontnod Entertainment, üçüncü bölüm için ilk tanıtım fragmanı yayınlandılar.

Wastelands adı altında yayınlanacak olan üçüncü bölüm, 9 Mayıs 2019 tarihinde satışa sunulacak. İkinci bölümün birkaç ay sonrasındaki bir zamanda geçecek olan yeni bölümde, Sean ve Daniel Diaz kardeşler, serserilerden ve firarilerden oluşan topluluk ile arkadaş olmaları neticesinde hiç de alışık olmadıkları bir yaşam biçimini yakından tecrübe etmek durumunda kalıyorlar. Bu da haliyle onları başka bir test ile yüz yüze getirecek. Aralarında zaman zaman sürtüşmeler yaşanacak ve bu sürtüşmeler ile bireysel olarak kendilerini daha fazla tanımaya başlayacaklar. Bakalım bu edinilen bilgiler, maceranın geleceğini nasıl şekillendirecek? Merak içinde takip edeceğiz.

Fragmana geçmeden önce, dördüncü bölümün 22 Ağustos 2019 tarihinde, final bölümünün ise 3 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacağını bir kez daha hatırlatalım.