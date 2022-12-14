Üçüncü Parti Uygulama Mağazaları Yakında iPhone'lara Geliyor

2024'te çıkacak yeni Avrupa Birliği yasalarına uymak için Apple'ın iPhone ve iPad kullanıcılarının üçüncü parti uygulama mağazaları kurmasına izin vermeye hazırlandığı bildiriliyor. Bloomberg, yazılım mühendisleri ve servis çalışanlarının şu anda kullanıcılara alternatif uygulama mağazalarını kullanma olanağı sağlamak için Apple'ın tüm platformlarını açmak adına çalıştıklarını bildiriyor.

Avrupa'nın yeni Dijital Piyasalar Yasası (DMA) teknik olarak 1 Kasım'da yürürlüğe girerken, DMA yalnızca 2024'ün başlarında tam olarak uygulanabilecek. Bu nedenle, Apple'ın yeni düzenlemelere uymak için gereken işleri tamamlamak adına bir yıldan fazla zamanı var.

AB'nin Avrupa Komisyonu bu sonbaharın başlarında yaptığı basın açıklamasında DMA'yı açıklamıştı:

"DMA, büyük bir çevrimiçi platformun "kapı bekçisi" olarak nitelendirilmesini tanımlıyor. Bunlar, iş kullanıcıları ve tüketiciler arasında önemli bir geçit sağlayan dijital platformlardır. Var oluşları özel bir kural koyucu olarak hareket etme gücü verebilir ve böylece dijital ekonomide bir darboğaz yaratabilir. Bu sorunları ele almak için DMA, kapı bekçilerinin belirli davranışlarda bulunmalarını yasaklamak da dâhil olmak üzere saygı duymaları gereken bir dizi yükümlülüğü tanımlayacaktır."

Apple Düzenlemeleri iOS 17'ye Yetiştirmek İstiyor

Özetle DMA, kapı bekçisi platformları için bir dizi "yapılması ve yapılmaması gerekenleri" içeriyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, Apple'daki herkes mevcut düzenlemelerden memnun değil.

Apple, iOS 17'nin gelecek sonbaharda piyasaya sürülmesi için gerekli değişiklikleri zamanında yapmayı planlıyor. Değişiklikler ilk başta Avrupa'da yürürlüğe girecek, zira ABD de dâhil olmak üzere diğer ülkeler Apple'ın elini zorlayan benzer yasaları henüz yürürlüğe geçirmedi.

Üçüncü parti uygulama mağazalarına izin vermek, Apple'ın Dijital Piyasalar Yasası'na uymak için yapacağı birçok değişiklikten biri olacak. Diğer değişiklikler arasında API'larından daha fazlasını üçüncü parti uygulamalara açmak, üçüncü parti web tarayıcılarının WebKit kullanma zorunluluğunu kaldırmak ve kullanıcıların potansiyel olarak üçüncü parti ödeme sistemlerini kullanmasına izin vermek yer alıyor.