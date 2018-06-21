Uçuruma Yuvarlanan Araca Cep Telefonu Sinyaliyle Ulaşıldı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen, aynı aileden 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı trafik kazasında bir araç, Malatya-Hekimhan karayolunun 24’üncü kilometresi Kızılyarma mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrasında uçurumun derinliği nedeniyle uzun süre fark edilemeyen otomobile, Jandarma ekiplerinin araçtaki cep telefonu sinyallerini takip etmesi sonucunda ulaşıldı.

Mehmet Kılıç idaresindeki 44 BS 432 plakalı otomobil, kaza sonrasında uçurumun derinliği nedeniyle çevreden geçenler tarafından fark edilemedi. Kazazedelerin yakınları otomobildekilerden uzun süre haber alamamaları sonucu jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, güzergahı kontrol ederek otomobildekilerin cep telefonu sinyallerini takip etti. Sinyallerin Kızılyarma mevkisinden gelmesi üzerine aramalar bu bölgeye kaydırıldı.

Cep telefonu sinyalleri sayesinde otomobilin konumunu belirleyen ve kaza yerine ulaşan itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri, aracın yaklaşık 70 metrelik bir uçurumdan dereye uçtuğunu belirledi. Kazada aracın sürücüsü Mehmet Kılıç ve araçtan fırlayan 23 yaşındaki kızı Özlem Kılıç hayatlarını kaybederken, Mehmet Kılıç’ın 19 yaşındaki oğlu Oğuzhan Kılıç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Özlem Kılıç’ın fen bilgisi öğretmeni olduğu ve Malatya’nın Kuluncak ilçesi Sofular Mahallesi’ndeki bir okula tayininin çıktığı öğrenildi. Genç öğretmenin babası ve kardeşiyle ilçeye ev bakmaya giderken kazanın meydana geldiği kaydedildi.