Uçuşlarda Uçak Modu Zorunluluğu Kalkıyor!

Akıllı telefonunuzda ve diğer elektronik cihazlarda uçak modunun açılması, önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa Birliği'ndeki uçuşlarda artık zorunlu olmayacak.

Avrupa Komisyonu'nun yeni bir direktifi, havayollarının uçuşlarda 5G mobil bağlantı sunabileceğini ve yolcuların uçağa binerken uçak modunu açmalarının gerekmeyeceğini belirtiyor.

Bir rapora göre, AB üye devletlerinin 5G hizmetini uçaklar için kullanılabilir hâle getirmek ve bu yeni yönergeyi uygulamak için 30 Haziran 2023'e kadar süreleri var.

Uçuşlarda Artık İnternet ve Telefon Görüşmesi Mümkün Olacak

BBC tarafından hazırlanan bir raporda, Avrupa Birliği'nin kıta içindeki uçuşlarda mobil bağlantının önünü açtığı ve yolcuların uçağa binerken havayolu ekipleri tarafından artık uçak modunu açmaları istenmeyeceği belirtiliyor.

Havayolları artık uçuşlarda 5G bağlantısı sunarak, yolcuların cep telefonlarını ve akıllı telefonlarını normal olarak arama yapmak ve almak için kullanmalarına veya video akışı, web'de gezinme ve yazılı sohbetler gibi etkinlikler için veri hizmetlerine erişmelerine izin verecek.

Keza şu anda Wi-Fi ve Bluetooth kullanımı da dâhil olmak üzere Dünya çapında belirli uçuşlarda bazı cep telefonu işlevlerine izin verilmekte.