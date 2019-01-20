Ucuz Fiyatlı iPhone SE Tekrardan Satışa Çıktı

Apple'ın en son 2016 yılında satışa sunduğu küçük boyutlu iPhone SE uzun aranın ardından tekrardan pazara giriş yaptı. Apple'ın ABD sitesi üzerinden satılmaya başlayan iPhone SE'nin 2 yıl önceki fiyatına bir hayli indirim uygulanmış.

4 inçlik Retina ekranıyla, A9 yonga setiyle, dokunmatik kimlik özelliği ve 12MP arka kamerasıyla dikkat çeken iPhone SE'nin stokta kalmış versiyonları yeniden satışa sunuldu. Şimdilik yalnızca ABD'li müşterilerine bu ürünü sunan Apple 32GB'lık versiyon için 249 dolar fiyat etiketi belirlemiş. iPhone SE'nin 32GB'lık ilk fiyatı ise 349 dolar civarındaydı.

128GB depolamaya sahip iPhone SE'ye 299 dolar isteyen Apple'ın eski telefonunu neden tekrardan satışa sunduğu konusunda birkaç iddia bulunuyor. Bunlardan bazılarında Apple'ın stokları eriterek ek gelir sağlamaya çalıştığı ifade ediliyorken, bazılarında ise son zamanlarda düşen iPhone satışlarının artırılmasının amaçlandığı düşünülüyor.

Yeni iPhone SE'yi gümüş, uzay grisi, altın ve gül pembe renk seçenekleriyle satışa koyan Apple'ın yeni oyuncakları iPhone Xs, Xs Max ve Xr istenilen satış başarısını yakalayamamıştı. Bakalım ABD'li üretici değer konusunda Microsoft'a kaptırdığı koltuğu tekrardan almayı başarabilecek mi, göreceğiz.

Peki ya sizce iPhone SE ülkemizde tekrardan satışa girerse alıcısı olacak mıdır? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!