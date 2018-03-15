Ucuz Havayolu Şirketi Ryanair Türkiye Uçuşlarına Başlıyor

Avrupa ülkeleri arasında düzenlediği çok ucuz uçak seferleriyle tanınan Ryanair Türkiye’ye sefer düzenleme kararı aldı. Şirket, yaz aylarında Dublin ve Bratislava’dan Dalaman’a uçacak.

Avrupa’da yaşayanların çokça kullandığı havayolu şirketlerinden Ryanair, birkaç Euro tutan biletleriyle internetin en çok konuşulan havayolu şirketi olmayı başarmıştı. 1 Euro gibi akla hayale gelmeyecek rakamlara yolcu taşıyan şirket, bugün itibarıyla Türkiye’ye sefer düzenlemeye başlayacağını açıkladı.

Türkiye’ye yapılacak seferlerin haziran ayı itibarıyla başlayacağını söyleyen Ryanair yetkilileri, İrlanda’nın başkenti Dublin ve Slovakya’nın başkenti Bratislava’dan Dalaman, Muğla’ya sefer yapmaya hazırlandıklarını duyurdular.

Ryanair’ın sözcüsü David O’Brien, Türkiye’ye uçmaktan mutluluk duyduklarını söylerken, “Yeni rotamızı kutlamak adına 16 Mart Cuma gününe kadar alınacak Dublin – Dalaman, Bratislava – Dalaman seferlerinin fiyatı sadece 39,99 Euro olacak.” ifadelerini kullandı.

İlk seferlerin Bratislava’dan 28 Haziran, Dublin’den ise 24 Temmuz’da başlayacağı açıklanırken, her iki sefer için de aynı gün, aynı fiyatlarla dönüş uçuşları gerçekleştirileceği kaydedildi.

Şirket yetkililerinden Türkiye’nin başka noktalarına uçuş gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmazken, birçok internet kullanıcısı Ryanair’ın uçuşlarından yararlanmak adına harekete geçti.