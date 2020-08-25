Ucuz Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Fold Lite mı Olacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un halihazırda birkaç katlanabilir telefonu var. Bununla birlikte katlanabilir ekran teknolojisinin öncülerinden biri olan şirket, katlanabilir cihaz sayısını artırmayı hedefliyor. SM-F415F/DS model numaralı yeni Samsung katlanabilir telefon WiFi Alliance sertifikasını aldı. Samsung’un yeni katlanabilir telefonun detaylarını açıklamıyor. Yine de mode numarası cihazın Galaxy katlanabilir akıllı telefon olacağını gösteriyor.

Yeni Samsung Katlanabilir Telefon WiFi Sertifikasını Aldı

Referans olarak, birinci nesil Galaxy Fold’un model numarası SM-F900 idi. Samsung Galaxy Z Flip’in model numarası SM-F700’dü. Görünüşe göre Samsung’un katlanabilir telefonlar, SM-Fxxx ile başlayan model numaralarına sahip. Yeni sertifikalı SM-F415F / DS modeli, F400 serisinin bir parçası olduğu için Fold’un ucuz versiyonu olarak düşünülüyor. Bu telefonun Galaxy Fold Lite olarak adlandırılabileceğine dair haberler de var.

Beklendiği Kadar Ucuz Olmayabilir

Geçen yıl Samsung’un bir katlanabilir akıllı telefonu uygun fiyatla piyasaya sürmeyi planladığına dair söylentiler vardı. Bununla birlikte, bu akıllı telefonun fiyatının ne kadar uygun olacağı söylense de 1000 dolardan aşağı gelmeyecektir. Bunun nedeni ilk Samsung Galaxy Fold’un başlangıç fiyatının 2000 dolara yakın olması.

Samsung Galaxy Fold Lite Özellikleri

F91 model numaralı Galaxy Z Fold 2’ye bakıldığında model numarasındaki 1 ikinci nesli modeli gösteriyor. Yeni Galaxy Z Flip 5G’nin model numarası F70x. Bu, yeniden etiketlenecek ilk nesil ürün olmadığı anlamına geliyor. Ancak WiFi Alliance sertifikası, cihazın WiFi 6’yı desteklemediğini gösteriyor. Muhtemelen Galaxy Fold’un ucuz versiyonu üst seviye işlemci kullanmayacak. Önceki haberlere göre, Samsung’un katlanabilir telefonunun ucuz versiyonu çift SIM kart kullanımını destekleyecek. Mavi, siyah ve zümrüt renk seçenekleriyle gelecek telefon, 64GB ve 128GB depolama alanı sunacak.