Ucuz Windows Lisans Anahtarı Alanlar Tehlikede!

Ucuz Windows lisans anahtarı alan bilgisayar kullanıcıları büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Alman polisleri, internet üzerinden oldukça düşük ücret karşılığında Windows lisans anahtarı satın alanları inceleme altına altı. Konuya dair detaylar haberimizde.

Ucuz Windows Lisans Anahtarı Almak Güvenli mi?

Windows 10 işletim sisteminin lisans anahtarı teorik olarak belirli bir ücret karşılığında satılıyor fakat Microsoft, uzun bir süredir Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarının Windows 10'a ücretsiz olarak yükseltmesine olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar yeni işletim sistemine hiçbir ek ücret ödemeden orijinal Windows 10'a sahip olabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft tarafından sunulan ücretsiz Windows 10 fırsatından yararlanabilmek için sahip olunan Windows 7 ya da Windows 8.1 işletim sisteminin orijinal olması gerekiyor. Söz konusu sürümlerin lisans anahtarına sahip olmayan kullanıcılar, farklı bir yöntem uygulamaya başladı.

Bildiğiniz üzere bazı internet sitelerinde çok ucuza lisans anahtarı satılıyor. Pek çok bilgisayar kullanıcısı, söz konusu web sitelerinden çok uygun fiyata Windows 10 lisans anahtarı satın almaya başladı. E-ticaret devi eBay dahil birkaç web sitesi, Windows 10 lisans anahtarını yalnızca birkaç dolara satıyor ve pek çok kullanıcı, orijinal işletim sistemi kullanmak için bu ürünlere yöneldi.

Tarnkappe tarafından aktarılan bilgilere göre Almanya'da güvenlik güçleri, ucuza lisans anahtarı satın alan bilgisayar kullanıcılarını araştırmak için kollarını sıvadı. Konumları tespit edilen kullanıcıların evlerine celp gönderildi. Bir kullanıcının yıllar önce eBay'den satın aldığı Windows 10 lisans anahtarı hakkında evine celp gönderildiği söyleniyor. Kullanıcıların karşı karşıya kaldıkları suçlama ise telif hakkı ihlali ve kara para aklama.

Söz konusu işlemden ötürü evine celp gönderilen kullanıcılar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ortay atılan iddialar, Alman yetkililer tarafından doğrulanmadı fakat birkaç kullanıcı, çevrim içi olarak çeşitli web sitelerinden düşük fiyata Window 10 ürün anahtarı satın aldıktan sonra aynı durum ile karşı karşıya kaldığını ifade etti. Hatta bazı kullanıcılar, ürün anahtarlarını yıllar önce satın aldığını söylüyor. Bu sebepten dolayı güvenlik güçler, yalnızca yakın zamanda satın alınan anahtarların peşinde değil.