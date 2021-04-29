UFO Görüntülerinin Arkasında Putin Var İddiası

UFO görüntülerinin arkasında Putin mi var? Eski bir ABD senatörü olan Harry Reid, UFO'ların arkasında Vladimir Putin'in olduğunu iddia etti. Bütün gözler Kremlin'e çevrilmiş durumda.

Birleşik Krallık ordusu için çalışan eski bir UFO araştırmacısı, birkaç yıl önce ABD kıyılarında tespit edilen UFO'ların hipersonik dronelar olabileceğini öne sürdü. Peki ya UFO iddiasına yol açan hipersonik droneları kim yönetiyor?

UFO görüntüleri Putin destekli mi?

ABD ordusu, 2019'da Kaliforniya'daki deniz kuvvetleri personeli tarafından çekilen ve ABD gemilerinde dolaşan UFO'ları gösteren bir videonun gerçekliğini doğruladıktan sonra, eski senatör Harry Reid, Daily Wire'a verdiği bir röportajda olası iddialardan bahsetti.

Daily Wire editörü UFO gözlemlerinin Çin'in teknolojik gücünün bir göstergesi olabileceğini öne sürdüğünde, Reid bunu kabul etmedi. Eski ABD'li senatör Harry Reid, Çin yerine Rusya'yı hatta direkt Rusya Başkanı Putin'i işaret etti.

"Günümüz Rusya'sı, eski Sovyetler Birliği'ne ait KGB'yi yöneten bir adam tarafından idare ediliyor" ifadelerini kullanan senatör, "Tek bir görev için 30.000 kadar ajanları vardı. Yani Rusya (UFO görüntülerine) dahil edilebilir, buna şüphe yok" dedi.

Ancak şu anki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir zaman KGB'nin başına geçmediği için Reid'in tam olarak kimi kastettiği belli değil.

"ABD ordusunun başka bir bölümü tarafından mı, başka bir ulus tarafından mı -muhtemelen Rusya ya da Çin- veya uzaylılar tarafından mı (yönetiliyor)? ABD hükümeti de bilmiyor, ancak casuslar şu anda kongre için bir rapor üzerinde çalışıyorlar, yakında daha fazlasını öğrenebiliriz."

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bir video, ABD donanması tarafından yakalanan "uçan piramit" UFO'ları gösteriyordu. Pentagon, bu görüntüleri detaylıca incelediğini onayladı.

Film yapımcısı Jeremy Corbell, 19 saniyelik bir video yayınladı. Video, ABD'nin deniz kuvvetleri tarafından yakalanan "piramit şekilli" UFO'ları gösteriyordu.

Geçtiğimiz dönemde sosyal medyayı ayağa kaldırılan bu görüntülerin Pentagon tarafından da izlendiği onaylandı. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Sue Gough Futurism'e verdiği demeçte, "Başvurulan fotoğrafların ve videoların donanma personeli tarafından çekildiğini doğrulayabilirim" ifadesini kullandı.

Dünyayı etkisi altına almayı başaran UFO görüntülerinin arkasında kimin olduğu hala belirsiz. Rusya yönetimi bu iddialara ne diyecek, zamanla göreceğiz.