UFO Görüntüleyen Pilot Açıkladı: Fizik Kurallarını İhlal Ediyordu

2004 yılında çektiği görüntüler ile gündeme oturan Amerikalı savaş pilotu Chad Underwood uzun bir sürenin ardından sessizliğini bozdu ve açıklama yaptı.

"Bunun Ne Olduğunu Belirleyemem"

2004 yılında uçuş sırasında sıra dışı bir olay ile karşılaşan ve bunları kayıt altına alan Underwood on beş yıl gibi uzun bir sürenin ardından sessizliğini bozdu. Batı ABD civarlarında Kasım 2004 tarihinde yaptığı uçuş sırasında yuvarlak şekilli ve beyaz renkli bir uçan araç gören Underwood, bu araca 'Tic Tac' adını verdi.

2017 yılında halkın erişimine sunulan video bazı kişiler tarafından dehşetle izlenirken bazı kişiler tarafından alay konusu oldu. Görüntülerin doğruluğu ise bu yılın başında Pentagon tarafından resmi olarak doğrulandı. O zamandan bu yana gözlerin çevrildiği Underwood konu hakkında açıklama yaptı.

Underwood'a göre yetkililer bu görüntülerdeki nesnenin hala ne olduğunu bilmiyor. Ancak bu görüntülerin bir kuş türüne, hava olayı ile ilgili bir yanılsamaya veya insan yapımı araca ait olmadığı biliniyor. Bu da işleri daha belirsiz bir noktaya sokmak için yetiyor da artıyor.

"Tic Tac Fizik Yasalarına Uymuyordu"

"Karşıma çıkan şey çoğunlukla istikrarsız davranıyordu. İrtifasında, hava hızında ve yönünde yaptığı değişiklikler tam anlamıyla diğer hava hedeflerine uçuş yaparken karşılaştığım hiçbir şeye benzemiyordu. Tam anlamıyla fiziksel anlamda normal olmayan şekilde hareket ediyordu. Dikkatimi çeken şey de bu oldu." diyen Underwood ekledi "Çünkü insanlı ya da insansız olsunlar hava araçları hala fizik yasalarına uymayı sürdürmek zorunda. Tic Tac bunu yapmıyordu."

İsminin diğer saçmalayanlar ile birlikte anılmasını istemediği için röportaj yapmaktan uzun bir süre kaçındığını belirten Underwood, "Bu sadece UFO ismini verdiğimiz bir şeydi. Bunun ne olduğunu belirleyemem. Uçuyordu ve bir nesneydi." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.