Detaylı UFO Raporu İçin Tarih Verildi!

UFO raporunun ne zaman yayımlanacağı açıklandı. Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü olan John Ratcliffe, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Ratcliffe tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

UFO Raporu Ne Zaman Yayımlanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump döneminde ulusal istihbarat direktörlüğü görevini üstlenen John Ratcliffe, açıklanması zor bazı UFO görülmesi vakalarının önümüzdeki aylarda açıklanacağını duyurdu.

IndyTurk'teki habere göre John Ratcliffe, "Halka açıklanandan çok daha fazla görülme vakası var. Bunlardan bazılarının gizliliği kaldırıldı ve görülme vakalarından bahsettiğimizde Donanma veya Hava Kuvvetleri pilotları tarafından görülen veya uydu görüntülerine yakalanan ve açıkçası açıklanması zor eylemlerde bulunan nesnelerden bahsediyoruz" dedi.

Ratcliffe, "Gerekli teknolojiye sahip olmadığımız için tekrarlaması zor olan hareketler ya da ses patlaması olmadan ses bariyerini aşan hızda seyahat ediyorlar" şeklinde konuştu. Eski ABD istihbarat direktörünün yaptığı açıklamaya göre söz konusu görülme vakaları dünyanın dört bir noktasında yaşandı. Ratcliffe, ABD'nin bu vakalar için her zaman uygun bir açıklama aradığının altını çizdi.

Eski istihbarat direktörü Ratcliffe, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Görülme vakaları hakkında konuşurken size söyleyeceğim diğer şey de mevzunun sadece bir pilot veya bir uydu ya da toplanan bazı istihbaratlar olmaması fakat gördüğümüz bazı şeylere iyi açıklamalar getiremediğimiz durumlar var" şeklinde konuştu.

John Ratcliffe, Pentagon, savunma bakanı ve ulusal istihbarat direktörünün söz konusu raporu 1 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacağını iddia etti.

Harvard Profesörü Uzaylı İddiasında Bulunmuştu

58 yaşındaki Profesör Avi Loeb, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth isimli kitabında yaklaşık 5 yıl önce uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğine dair ilginç bir bilgiye de yer vermişti. Stephen Hawking'e yakınlığı ile bilinen Loeb, 2017'nin ekim ayında uzaylıların gezegenimizi ziyaret etmeye geldiğini söylemişti.

Loeb, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, astronomların çok hızlı bir şekilde hareket eden obje gördüğünü belirtmişti. Dünya'ya gelen ziyaretçilere Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumamu adını verdiğini belirten Loeb, "Kullandıkları araç bir tekneye benziyordu fakat hızlanmak için ışık kullanıyorlardı" ifadelerine yer vermişti.