Dünyanın Merakla Beklediği UFO Raporu Paylaşıldı

UFO raporu, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlandı. İlk ortaya çıkmasından bu yana dünyanın meraklanmasına yol açan, sosyal medyada gündem haline gelen ve en çok konuşulan konularından birine dönüşen UFO görüntülerine ilişkin raporda birbirinden farklı olasılıklar yer aldı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, geride bıraktığımız cuma günü öğleden sonra uzun bir süredir beklenen uzaylılara ait bir aracın yer aldığı öne sürülen görüntü ile ilgili raporu yayımladı. "Tanımlanamayan Hava Olayları" başlığı ile sunulan raporda tatmin edici herhangi bir açıklama yer almasa da birkaç olasılığa değinildi.

Bu olasılıklar şu şekilde sıralanabilir:

Raporu kısaca özetlemek gerekirse o cismin ne olduğunu hakkında kimsenin bir fikri bulunmuyor. O cismin ne olduğunu bulmalarını sağlayacak bir teknoloji ise şimdilik ellerinde yok. Yetkililer, bu araçları soru işaretlerine yer vermeyecek şekilde tanımlamak için ek yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Başka bir deyişle UFO olaylarının özüne inmek, onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için daha fazla para harcamak gerekiyor.

The US government has released footage of a UFO pic.twitter.com/nRloCSshY1