Dünyanın Merakla Beklediği UFO Raporu Paylaşıldı

UFO raporu, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlandı. İlk ortaya çıkmasından bu yana dünyanın meraklanmasına yol açan, sosyal medyada gündem haline gelen ve en çok konuşulan konularından birine dönüşen UFO görüntülerine ilişkin raporda birbirinden farklı olasılıklar yer aldı.

Yayımlanan UFO Raporu Neler Sunuyor?

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, geride bıraktığımız cuma günü öğleden sonra uzun bir süredir beklenen uzaylılara ait bir aracın yer aldığı öne sürülen görüntü ile ilgili raporu yayımladı. "Tanımlanamayan Hava Olayları" başlığı ile sunulan raporda tatmin edici herhangi bir açıklama yer almasa da birkaç olasılığa değinildi.

Bu olasılıklar şu şekilde sıralanabilir:

Birçok kişinin uzaylılara ait olduğu aracın yer aldığını öne sürdüğü havada süzülen cisme dair ilk tahminde bunun kuş veya balon gibi tanımlanmış cisimler olabileceğinin üzerinde duruluyor.

İkinci tahminde doğal atmosferik olaylardan bahsediliyor.

Üçüncüsünde Amerika Birleşik Devletleri'nin gizlice yürüttüğü projelerden kaynaklı olabileceğine işaret ediliyor.

Dördüncüsünde Rusya ve Çin gibi ülkeler tarafından geliştirilen teknolojilerin bir parçası olabileceğine değiniliyor.

Beşincisinde ise bunu tanımlamanın "şimdilik" hiçbir yolu olmadığı belirtiliyor. Raporda ellerindeki verinin çok sınırlı olmasından ötürü verileri analiz etmenin oldukça güç olduğu, süzülen cismin bu nedenle tanımlanamadığı ifade edildi.

Raporu kısaca özetlemek gerekirse o cismin ne olduğunu hakkında kimsenin bir fikri bulunmuyor. O cismin ne olduğunu bulmalarını sağlayacak bir teknoloji ise şimdilik ellerinde yok. Yetkililer, bu araçları soru işaretlerine yer vermeyecek şekilde tanımlamak için ek yatırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Başka bir deyişle UFO olaylarının özüne inmek, onlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için daha fazla para harcamak gerekiyor.

The US government has released footage of a UFO pic.twitter.com/nRloCSshY1 — The Independent (@Independent) April 28, 2020

Uzmanların UFO Görüntülerine İlişkin Görüşü

Geçtiğimiz günlerde UFO görüntüleri hakkında açıklamada bulunan Dr. Frank, konu ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzaylılar tarafından sık sık ziyaret ediliyorsak neden Beyaz Saray'a inip kendilerini göstermiyorlar? Belki de bunun nedeni, The X-Files filmindeki gibi bu canlıların bizden saklanmak için gizemli bir nedenleri olabilir. Uzaylıların görevi gizlilik gerektiriyorsa şaşırtıcı bir şekilde beceriksiz görünüyorlar. Yıldızlar arası mesafeleri akıllara durgunluk verecek şekilde kapatan canlıların geceleri huzmeleri nasıl gizleyeceğini ya da onların teknolojisine göre oldukça ilkel olan kızılötesi kameralarımızdan nasıl kurtulacağını da bilmesi gerekiyor."

Prof. Dr. Madhu Thangavelu, söz konusu olayın fizik yasası ile açıklanamayacağını vurgulayarak çok hızlı hareket eden bu şeylerin içinde bir insan olsa ezilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti.