Rapçi Akon Uganda'ya Kripto Para Tabanlı Şehir Kuruyor

Rapçi Akon, Uganda'nın kripto para şehri Akon City'i duyurdu. Geçtiğimiz dönemde kendi ülkesi olan Senegal'e kripto para tabanlı bir şehrin temeli atan Akon, şimdi ise Uganda'ya fütüristik bir şehir kurmayı planlıyor. İşte Akon ve Uganda hükümetinin resmen duyurduğu yeni kripto para şehri.

Senegalli-Amerikalı rapçi ve iş insanı Akon, Doğu Afrika ülkesi Uganda'ya kripto para tabanlı bir şehir inşa etmeye hazırlanıyor.

Uganda televizyon ağı NBS tarafından hazırlanan bir rapora göre ülke hükümeti, proje için Akon'a arazi tahsis etti. Uganda'ya kurulacak fütüristik şehrin adı Akon City olacak.

Akon ayrıca Senegal'de 6 milyar dolara çok daha büyük bir kripto şehri inşa ediyor ve proje, 2.000 dönümlük bir alanı kapsıyor. Her iki fütüristik şehir de Akon'un Stellar blockchain tabanlı kripto para birimi Akoin'i (AKN) kullanacak.

Uganda'ya yapılacak olan Akon City ise City of London'ın (Senegal'e kurulan proje şehrin ismi) yarısı büyüklüğünde bir alana yerleştirilecek. Uganda'daki Akon City'nin 2036'da tamamlanması bekleniyor.

Uganda'nın kripto şehri geliştirme projesini finanse edip edemeyeceğiyle ilgili soruya karşı Akon şu yanıtı verdi: "Bu parayı oraya koyarsam, Ugandalılar bunu karşılamanın bir yolunu bulacaklar, çünkü bu onları motive edecek. Bir bölgede fırsat yarattığınızda insanlar bu fırsatı öğrenir ve motive olurlar."

Akon to build Akon city in Uganda by 2036. The government of Uganda has agreed to allocate him land of the size of 1 square mile. The city will operate on AKoin currency, a stellar-based cryptocurrency. @nbstv pic.twitter.com/G4GHuefZFE