Taşınabilir Şarj Cihazlarına Bir Yenisi Daha Eklendi: UGREEN 15W MagSafe

UGREEN, taşınabilir şarj cihazları alanında ürettiği yeni ürününü tanıttı. UGREEN 15W MagSafe adını verdiği cihaz, hareket halindeyken cihazlar için verimli şarj sağlamak üzere tasarlanmış şık ve kompakt bir ürün özelliği taşıyor.

Şarj Cihazları Piyasası Hareketleniyor

UGREEN 15W MagSafe şarj cihazı, MagSafe şarj tabanında PD 20W USB-C ve QC 22,5W USB-A bağlantı noktalarına sahiptir. Üç cihaza kadar şarj etme kapasitesi bulunan ürün, model farketmeksizin tüm cihazları şarj etmenizi sağlar. Modern teknolojiler kullanılarak üretilen şarj cihazı 10.000 mAh kapasitesiyle iPhone 14'ü iki iPad Pro 11'i ise bir kez şarj edebilir.

Hızlı şarj özelliğiyle ön plana çıkan şarj cihazı, telefonunuzu sadece 30 dakikada %50'nin üzerine kadar şarj edebilme imkanı sunuyor. UGREEN 15W MagSafe şarj cihazı ergonomik özelliklere sahiptir. Yerleşik destek ayağı, şarj olurken telefonunuzu rahatça kullanma imkanı vererek kesintisiz oynama fırsatı sunar.

UGREEN 15W MagSafe, teknolojik cihazların güvenli bir şekilde şarj edilmesini sağlamak için voltaj ve aşırı ısınmaya karşı koruma içerir.