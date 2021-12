Uğur Şahin Covid-19 Aşısı Olmadı mı? Fotoğraflı Açıklama Geldi

Uğur Şahin Covid-19 aşısı olmadı mı iddiaları sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Konuyla ilgili uzun bir açıklama yapan ve üç dozun tamamını yaptırdığını dile getiren Dr. Uğur Şahin, korkunun yenilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sosyal medyanın yalanları ve yanlış bilgileri yaymak için kullanılması yaygın görülen bir durum. BioNTech CEO'su ve Pfizer aşısının mucidi Dr. Uğur Şahin'in yayınladığı bir video da bu duruma davetiye çıkarmıştı.

DW tarafından hazırlanan bir röportaj videosu, Şahin'in henüz aşı olmadığını anlatıyordu. Aslında bu durum doğru, ancak Uğur Şahin henüz sırasının gelmediğini söylüyordu.

"Virüsün gelişiminde siz ve eşiniz Dr. Türeci çok merkezi bir rol oynadınız. Henüz aşıyı almadığınızı duydum." şeklinde bir soru soran gazeteciye Şahin şu yanıtı veriyor: "Yani şu anda yasal olarak aşı olmama izin verilmiyor."

Bu pek suçlayıcı bir video değil ama Şahin'in kendisinin henüz aşı yaptırmadığını göstermek için oynandı.

Tüm söylentilerden bıkan Şahin, sonunda aşı olurken bir fotoğraf ve LinkedIn'de uzun bir notla yanıt verdi. Açıklamasında hem kendisinin hem de eşinin Pfizer aşısının üç dozunu aldıklarını duyurdu.

“There’s been misinformation on social media that I’m supposedly not vaccinated. In fact, my wife & I received 3 doses of #BioNTech #Pfizer vaccine. A few months now, friends urge me to post a photo of me being vaccinated to address these false rumors”

