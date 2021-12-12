Uğur Şahin Covid-19 Aşısı Olmadı mı? Fotoğraflı Açıklama Geldi

Uğur Şahin Covid-19 aşısı olmadı mı iddiaları sosyal medyada çığ gibi büyüyor. Konuyla ilgili uzun bir açıklama yapan ve üç dozun tamamını yaptırdığını dile getiren Dr. Uğur Şahin, korkunun yenilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sosyal medyanın yalanları ve yanlış bilgileri yaymak için kullanılması yaygın görülen bir durum. BioNTech CEO'su ve Pfizer aşısının mucidi Dr. Uğur Şahin'in yayınladığı bir video da bu duruma davetiye çıkarmıştı.

DW tarafından hazırlanan bir röportaj videosu, Şahin'in henüz aşı olmadığını anlatıyordu. Aslında bu durum doğru, ancak Uğur Şahin henüz sırasının gelmediğini söylüyordu.

"Virüsün gelişiminde siz ve eşiniz Dr. Türeci çok merkezi bir rol oynadınız. Henüz aşıyı almadığınızı duydum." şeklinde bir soru soran gazeteciye Şahin şu yanıtı veriyor: "Yani şu anda yasal olarak aşı olmama izin verilmiyor."

Bu pek suçlayıcı bir video değil ama Şahin'in kendisinin henüz aşı yaptırmadığını göstermek için oynandı.

Uğur Şahin Covid-19 aşısı olmadı mı?

Tüm söylentilerden bıkan Şahin, sonunda aşı olurken bir fotoğraf ve LinkedIn'de uzun bir notla yanıt verdi. Açıklamasında hem kendisinin hem de eşinin Pfizer aşısının üç dozunu aldıklarını duyurdu.

“There’s been misinformation on social media that I’m supposedly not vaccinated. In fact, my wife & I received 3 doses of #BioNTech #Pfizer vaccine. A few months now, friends urge me to post a photo of me being vaccinated to address these false rumors”

-Ugur Sahin @BioNTech_Group pic.twitter.com/nkz8WX8OqS — Harry Theocharous (@TheocharousH1) December 10, 2021

Ayrıca firmasının Omicron varyantı hakkındaki ilk verileri hakkında çalıştıığını ve aşı ile ilgili gerekli güncellemeyi yapacaklarını söyledi.

Uğur Şahin paylaştığı açıklamada ayrıca yaşadığı bir hikayeyi de anlattı: Eski arkadaşlarından biri hastanede COVID-19 ile savaşıyordu. Bu eski arkadaşın aşısı yoktu ve Şahin, aşının çok önemli olduğunu hatırlattı.

Bazı kişilerin aşı olmayı reddetmesine ilişkin korkuyu sorumlu tutan Şahin, bu korkuyla savaşmak ve insanlara doğru olanı yapmaları için ilham vermek umuduyla fotoğrafını paylaştığını söyledi.

"Gerçekler ve rakamlarla korkuyla mücadele etmek zordur. Bazen kişisel deneyimler paylaşılarak korku daha iyi alt edilebilir. Bu nedenle, korkularıyla kişisel olarak mücadele edenlere ulaşmak için 2021'in başlarında çekilmiş COVID-19 aşımı gösteren bir fotoğraf paylaşmak istiyorum." dedi.

Türkiye'de Omicron Görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu. Yapılan duyuruda Omicron görülen iller de açıklandı.

COVID-19, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 270 milyon kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı ve 5,3 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Güney Afrika'da 24 Kasım tarihinde yeni bir varyant türü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantı Omicron olarak isimlendirdi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, yeni COVID-19 varyantı endişelendirici olarak nitelendirildi.