COVID-19 Aşısını Geliştiren Uğur Şahin En Zenginler Listesinde

mRNA tabanlı Koronavirüs aşısını duyurarak dünyada büyük bir merak uyandıran BioNTech CEO'su Uğur Şahin en zenginler listesine girdi. İngiltere'nin bu aşıyı onaylamasından sonra net gelirini ikiye katlayan Şahin, dünyanın en zengin 500 insanından biri oldu.

Tüm dünyaya yaşattığı zorluklara rağmen pandemi aynı zamanda bazı insanları mutlu ediyor. İngiltere'nin Pfizer / BioNTech aşı onayından iki gün sonra BioNTech CEO'su Uğur Şahin, dünyanın en zengin 500 kişisinden biri oldu. İlaç endüstrisi pandeminin başlangıcından beri aşı yarışının kazançlı olabileceğini biliyordu.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin en zenginler listesine girdi

BioNTech'in hisseleri yılın başından bu yana % 250 oranında arttığı gözlemlenirken, CEO Şahin de net gelirini milyar dolarlara çıkardı. Türk kökenli Alman doktor Uğur Şahin, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 5.06 milyar dolarla şu anda dünyanın en zengin 493. kişisi. Ayrıca Pfizer / BioNTech aşısının dünya çapında dağıtılmasıyla birlikte daha da artması bekleniyor.

Daha önce BioNTech CEO'su Uğur Şahin, şirketin amacının güvenli ve etkili bir aşı sağlamak olduğunu söylemişti. Ayrıca İngiltere'nin hızlı onayının bilimsel açıdan titiz ve etik araştırma programı dahilinde olduğunu belirtiyor:

“Birleşik Krallık'ta aşılama programının yaygınlaştırılmasının, hastaneye kaldırılan yüksek riskli nüfustaki insan sayısını azaltacağına inanıyoruz. Amacımız, ihtiyacı olan kişilere güvenli ve etkili bir aşı getirmektir. Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyici kurumlara gönderilen veriler, bilimsel olarak titiz ve son derece etik bir araştırma ve geliştirme programının sonucudur. "

Yıl sonundan önce yeşil ışık yakılması beklenen BioNTech koronavirüs aşısı, FDA ve EMA tarafından inceleniyor. BioNTech'in ortak kurucuları olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti net gelir konusunda, Amerikan devi Pfizer'le ortaklığın duyurulmasının ardından 1 milyar euro eşiğine ulaşmıştı.

Koronavirüs aşısı bulaş riskini azaltacak mı?

Bununla birlikte Pfizer CEO'su Albert Bourla ise BioNTech ile işbirliği içinde geliştirilen COVID-19 aşısının Koronavirüs bulaşmasını önleyip önlemediğinden emin olmadığını söyledi. Pfizer CEO'su aşıyla birlikte bulaş riskinin azalacağını düşünüyor olsa da, FDA ve EMA tarafından incelenmesi gereken bir tartışma konusu.