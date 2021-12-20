Uğur Şahin: Omicron'a Karşı 3 Doz Aşı Yeterli Değil

Uğur Şahin Omicron açıklaması ile merak uyandırdı. BioNTech CEO'su Uğur Şahin'e göre, yeni COVID varyantını durdurmak için 3 aşı dozu yeterli olmayabilir.

Pfizer ile üretilen mRNA aşısının arkasındaki Alman şirket BioNTech'in CEO'su, COVID-19 aşılarının Omicron varyantına dayanmaya yeterli olmayacağı konusunda uyardı.

Uğur Şahin, Fransız Le Monde gazetesine verdiği demeçte, "Üç aşının bile hastalığı bulaştırma olasılığının olduğunun farkında olmalıyız. İlk virüse karşı elde ettiğimiz yüzde 95 etkinlikten çok uzakta olduğumuz açık." dedi.

Buna rağmen Şahin, İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen erken verilerin güven verici bilgiler sağladığını söyledi.

Omicron'un ilk rapor edildiği Güney Afrika'dan yapılan en son araştırma, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının hastaneye yatış riskini azaltmada yüzde 70 etkinlik sağladığını ileri sürdü.

Şahin, "Zaman içinde Omicron'a karşı bir etkinlik kaybı olacak, bu çok muhtemel, ancak yine de ne kadar çabuk ölçüleceği önemli. Tahminleri ön laboratuvar verilerine değil, çok daha uygun olan gerçek yaşam verilerine dayandıracağım.” dedi.

Uğur Şahin'den Omicron açıklaması: Yeni aşı geliyor

Şahin, COVID-19 testinin özellikle yaşlılar için ve kış aylarında maske takma gibi diğer koruyucu önlemler kadar önemli olduğunu belirterek, "Aksi takdirde bu yeni varyantın hızlı genişlemesini kontrol edemeyiz." şeklinde konuştu.

Alman şirket, Omicron'un spike proteinini ve 32 mutasyonunu antijen olarak kullanarak yeni varyanta uyarlanmış bir koronavirüs aşısı tasarlıyor. Şahin bunun Mart ayına kadar hazır olması gerektiğini açıkladı.

"100 günlük hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz, bu da yasal onaya tabi olarak Omicron'a uygun ilk aşılarımızı Mart ayında teslim edebileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

Bazı araştırmacılar, yeni bağışıklık savunmalarını güçlendirmek yerine yetersiz aşıları güçlendirme riskini taşıyabilecekleri için yeni aşıların etkisiyle ilgili endişelerini dile getirdiler. Şahin, bunun üzerine baskı yaparak şunları söyledi:

"Bu ilke kanıtlanmamış bir hipotez, kişisel olarak bunun gerçek bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bağışıklık sistemi yüksek adaptasyon ve plastisiteye sahip ve her ikisini de etkinleştirebilmeli, mevcut bağışıklık tepkilerini güçlendirebilmeli, aynı zamanda mevcut bağışıklık tepkilerini güçlendirebilmelidir. yeni antikorlar üretir. Ama tabii ki bunu değerlendirmemiz gerekecek."

Dünya Sağlık Örgütü Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Omicron'un 89 ülkede tespit edildiğini ve nüfus bağışıklığının yüksek olduğu yerlerde bile hızla yayıldığını söyledi.

Yeni varyanta karşı aşıların ne kadar etkili olduğu hala belirsiz.