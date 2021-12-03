Uğur Şahin: Yeni Bir Aşıya İhtiyacımız Olacak

2019 yılının sonundan bu yana hayatımızın bir parçası haline gelen ve ana gündemi şekillendiren Covid-19, bu iki yıllık süreçte birkaç önemli varyant ile ses getirdi. Tabii ki her bir varyant ile birlikte mevcut aşılarımızın hala etkili olup olmadığı sorusu akıllara geliyor. BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamada, yakın dönemde yeni bir aşıya ihtiyacımızın olabileceği vurgulandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin'den Yeni Aşı Açıklaması

BioNTech ve Pfizer ortaklığında geliştirilen mRNA bazlı koronavirüs aşısı hakkında konuşan Uğur Şahin, "Aşı olanlarda yeni varyanta karşı etkili bir koruma olup olmadığı şu an net değil fakat aşı olanların hastalığı ağır geçirme riskinden korunduğunu söyleyebiliriz. Bizim Covid-19 aşısını hızlıca dönüştürme ve değiştirme becerimiz var." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında varyantların mevcut aşıya etkisine de değinen Şahin, "Biz aşı olanların ve üçüncü doz aşı olanların ağır hastalıklara karşı korunacağına güveniyoruz. Bunu birkaç hafta içinde öğrenebileceğiz. Bence Covid-19’a karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak. Fakat burada asıl sorulması gereken ne zaman buna ihtiyacımızın olacağı." dedi.

Covid-19 Belirtileri Neler?

Ateş

Kuru Öksürük

Yorgunluk

Baş Ağrısı

Boğaz Ağrısı

Kas Ağrısı

İshal

Tat ve Koku Kaybı

Ciltte Döküntü

Solunum Güçlüğü

Göğüs Ağrısı

Konuşma Kaybı

Hareket Kaybı

Virüsle enfekte olan ve süreci semptomatik yaşayan kişiler, ortalama beş gün içerisinde belirtileri göstermeye başlarlar. Bazı durumlarda bu süre iki haftayı bulabilir. Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. Eğer ciddi semptomlar gösteriyorsanız, en yakın sağlık kuruluşundan yardım alın.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bu uygulamada koronavirüs haritasının yanı sıra risk haritası da yer alıyor. Aynı zamanda HES Kodu işlemlerinizi de yine Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.