Ukrayna Devlet Televizyonunda Zelenski'nin Sahte "Teslim Olun" Mesajı Yayınlandı

Ukrayna'nın devlet televizyonu hacklendi ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ülkesine teslim olma çağrısı yaptığı sahte bir video yayınlandı.

Ukraine 24 kanalında çarşamba günü yapılan canlı yayın sırasında yayının hacklenmesi sonucu Zelenski'nin "Silahlarınızı bırakıp ailelerinizin yanına dönmenizi talep ediyorum. Bu savaşta ölmemelisiniz. Yaşamanızı talep ediyorum ve ben de aynısını yapacağım." ifadelerini kullandığı bir video paylaşıldı.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4

Olayın ardından Ukraine 24, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada kanalın ve kanala ait internet sitesinin "hackerlar" tarafından saldırıya uğradığını ve ele geçirildiğini belirtti. Zelenski de şahsi hesaplarından bu videonun gerçeği yansıtmadığını söyleyerek bunu "çocukça bir provakasyon" olarak nitelendirdi.

Zelenski, Telegram üzerinden kafalardaki soru işaretlerini gidermek üzerine yaptığı paylaşımda "Silahlarını bırakıp eve dönmelerini isteyeceğim birileri varsa onlar da Rus askerleridir. Biz evimizdeyiz, yurdumuzu, çocuklarımızı ve ailelerimizi koruyoruz. Bu yüzden zaferimizi kazanana dek silahlarımızı bırakmayacağız." ifadelerinde bulundu.

#Ukraine Hackers published a deep fake of @ZelenskyyUa urging citizens to lay down their arms. He responded immediately:

"If I can offer someone to lay down their arms, it's the Russian military.Go home.Because we're home. We are defending our land, our children & our families." pic.twitter.com/TiICf3Z5Te